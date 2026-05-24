Με νίκη στην τελευταία αγωνιστική πετυχαίνουν τους στόχους τους Ρόμα και Λέτσε

Τελευταία αγωνιστική στη Serie A και η υποβιβασμένη Βερόνα υποδέχεται την 4η Ρόμα, η οποία με νίκη βγαίνει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Με τρίποντο επί της βαθμολογικά ουδέτερης Τζένοα η Λέτσε παραμένει στην κατηγορία. Το αποτέλεσμα του Κρεμονέζε-Κόμο επηρεάζει και τα δύο παιχνίδια,

Η Ρόμα νίκησε σε 19/29 τελευταία παιχνίδια της με τη Βερόνα, χάνοντας μόνο στις 4 εξ αυτών. Και οι 4 ήττες στα 5 τελευταία μεταξύ τους με γηπεδούχο τη Βερόνα.

Αν και έχει υποβιβαστεί εδώ και καιρό, η Βερόνα παίρνει εσχάτως θετικά αποτελέσματα: 0-0 με τη Λέτσε, 1-1 με τη Γιουβέντους, 1-1 με την Ίντερ. Στο τελευταίο, ισοφάρισε στο 91’ την πρωταθλήτρια, χαλώντας λίγο τη φιέστα των Μιλανέζων για την κατάκτηση του τίτλου. Παρά τις ισοπαλίες αυτές, παραμένει 9 αγωνιστικές χωρίς νίκη (6 ήττες). Αποτελεί τη χειρότερη εντός έδρας ομάδα του πρωταθλήματος, με 1 νίκη σε 18 παιχνίδια. Τιμωρημένος είναι ο μέσος Γκαλιαρντίνι (1 γκολ). Η Ρόμα νίκησε 2-0 στο ντέρμπι με τη Λάτσιο, χάρη σε δύο τέρματα του 30χρονου αμυντικού Μαντσίνι. Ήταν η 4η σερί νίκη των «τζαλορόσσι», οι οποίοι σε συνδυασμό με την εντός έδρας ήττα της Γιουβέντους από τη Φιορεντίνα πάτησαν 4άδα. Με νίκη απόψε παραμένουν σε αυτήν. Με ισοπαλία ή ήττα, θα πρέπει να μην κερδίσουν οι Γιουβέντους και Κόμο. Τιμωρημένος είναι ο Βραζιλιάνος αμυντικός Γουέσλεϊ. Η Ρόμα έχει τα φόντα για μια 5η διαδοχική νίκη, ακόμα και αν δεχτεί γκολ από τη Βερόνα, όπως συνέβη στις 6 τελευταίες παρουσίες της εκεί.

Με γκολ στο 96’ του 24χρονου Σέρβου επιθετικού Στούλιτς που είχε περάσει στο παιχνίδι στο 85’, η Λέτσε νίκησε 3-2 εκτός έδρας τη Σασουόλο και παρέμεινε εκτός τριάδας υποβιβασμού. Πλέον θέλει νίκη κόντρα στην αδιάφορη Τζένοα, για να διατηρηθεί στην ανώτατη κατηγορία. Σε περίπτωση ισοπαλίας, χρειάζεται «Χ» ή ήττα της Κρεμονέζε στο εντός με την Κόμο. Σε περίπτωση που η Λέτσε χάσει και η Κρεμονέζε έρθει ισόπαλη, τότε θα ακολουθήσει μπαράζ. Τέταρτη σερί αγωνιστική χωρίς τρίποντο για την Τζένοα και ήττα με 1-2 στο τελευταίο παιχνίδι της από τη Μίλαν. Ο διεθνής Μεξικανός Βάσκες πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, μειώνοντας στο 86’. Στον α’ γύρο η Τζένοα παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη Λέτσε, παραμένοντας αήττητη στα 4 τελευταία μεταξύ τους (2-2-0). Τιμωρημένος είναι ο Πορτογάλος επιθετικός Βιτίνια (5 γκολ). Δεύτερο σερί ματς θα απουσιάσει ο διεθνής Νορβηγός αμυντικός Όστιγκαρντ (5 γκολ).

Η Λέτσε καθαρίζει με νίκη επί της χαλαρής βαθμολογικά Τζένοα, η οποία δεν νίκησε στα 4 τελευταία στο Λέτσε (3 ισοπαλίες).

