Η κοινή γραμμή Νίκολιτς-Ριμπάλτα και πως θα κινηθεί η ΑΕΚ στις μεταγραφές 

Οι συνεντεύξεις των Μάρκο Νίκολιτς - Χαβιέρ Ριμπάλτα στη σερβική Mozzartsport επιβεβαίωσαν με τον πιο εμφατικό τρόπο αυτό που ήδη γνωρίζαμε. Πως οι δυο τους, είναι «συγκοινωνούντα δοχεία» και βρίσκονται σε κοινή γραμμή για την... επόμενη μέρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

Είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος του...

Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά και ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια σε ένα παιχνίδι-φιέστα. Εν μέσω όλου αυτού του εορταστικού κλίματος, υπάρχει μια φωνή - αυτή του Μάρκο Νίκολιτς - που στέλνει σαφές μήνυμα για το πως διαχειρίζεται την επιτυχία. Ο Σέρβος τεχνικός, χαρακτηρίζει την κατάκτηση του φετινού τίτλου την αρχή και όχι το τέλος αυτού του κύκλου που έχει ανοίξει ή καλύτερα αυτού του πρότζεκτ που βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση. Ενός πρότζεκτ, που όπως είχε παραδεχτεί και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα για να πάρει την μορφή που θέλει ο ίδιος στο 100% θα πρέπει να περάσουν τρεις μεταγραφικοί περίοδοι. Η πρώτη περίοδος ήταν το περασμένο καλοκαίρι, η δεύτερη τον Γενάρη και η τρίτη αυτή που έρχεται.

Το πως θα κινηθεί η ΑΕΚ εν όψει καλοκαιριού είναι σαφές και ξεκάθαρο. Θα κινηθεί όπως το έκανε και πριν, εντελώς κάτω από τα ραντάρ με παίκτες που (θα) αποτελούν προϊόν σκάουτινγκ του Χαβιέρ Ριμπάλτα και των συνεργατών του, έχοντας βεβαίως πάντοτε την έγκριση του Μάρκο Νίκολιτς με τον οποίο ούτως ή άλλως ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου βρίσκεται σε καθημερινή επαφή. Οι δυο τους, μοιάζουν με «συγκοινωνούντα δοχεία» και η κοινή γραμμή τους, φαίνεται και μέσα από τα λόγια τους...

«Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε όλα, σε κάθε επίπεδο: από το ρόστερ και το τεχνικό επιτελείο μέχρι την οργάνωση του συλλόγου. Πρέπει να ανεβάσουμε τα πάντα κατά ένα ορισμένο ποσοστό ώστε να επαναλάβουμε κάτι παρόμοιο την επόμενη χρονιά. Ξέρω από εμπειρία ότι η σεζόν μετά από κατακτήσεις τίτλων είναι ασύγκριτα πιο απαιτητική και πιο περίπλοκη», σχολίασε ο Νίκολιτς για την... επόμενη μέρα πριν προαναγγείλει 3-4 μεταγραφές το προσεχές καλοκαίρι που θα έρθουν για το βασικό rotation. «Θα χρειστούμε παίκτες να μπουν στην 11άδα, να ανεβάσουν το επίπεδο της έντασης και της ποιότητας», εξήγησε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. «Η επόμενη χρονιά θα είναι σίγουρα πιο δύσκολη γιατί έχουμε ανεβάσει πολύ τον πήχη. Πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ρόστερ και να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες που ήδη βρίσκονται εδώ θα αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Όσα κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετά για την επόμενη χρονιά», σχολίασε. Είναι σαφές λοιπόν πως οι δυο τους δεν επαναπαύονται στις δάφνες του. Γνωρίζουν ότι το πρότζεκτ πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται. Να μεγαλώνει, να ισχυροποιείται σε όλες τις εκφάνσεις του...

Οι προτεραιότητες και το προφίλ των παικτών που ψάχνει η ΑΕΚ

Μια από αυτές, είναι και το ρόστερ που αφορά τις προσθαφαιρέσεις που θα γίνουν. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, Νίκολιτς και Ριμπάλτα έχουν βάλει ως προτεραιότητα, σε πρώτη φάση, την ενίσχυση με 3-4 παίκτες που θα μπουν στο βασικό rotation. Στόχος είναι να φέρουν έναν κεντρικό αμυντικό που θα μπορεί να διεκδικήσει θέση βασικού μαζί με τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας κι από εκεί και πέρα την πεντάδα πίσω θα κλείνουν Βίντα και Γκεοργκίεφ, με τον νεαρό Βούλγαρο να υπολογίζεται και για το δεξί άκρο.

Επίσης, να έρθει ένας κεντρικός χαφ ίδιου επιπέδου με τους Πινέδα-Μαρίν, μια μεταγραφή θυμίζουμε που η ΑΕΚ ήθελε να την κάνει από τον περασμένο Γενάρο με τον game changer που ειχε φωτογραφίσει ο Νίκολιτς αλλα τελικά τότε δεν της... έκατσε αυτός που ήθελε και προτιμήθηκε ο Σαχαμπό που αποτελεί ένα σημαντικό πρότζεκτ για όλους και τη νέα σεζόν θα μπει κι αυτός περισσοτερο στο rotation, ενώ στόχος ειναι η ΑΕΚ να πάρει και έναν all around μεσοεπιθετικό τύπου Κοϊτά, που θα παίζει και στα άκρα αλλα και πιο μέσα.

Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα γίνουν και κάποιες άλλες μεταγραφικές προσθήκες παικτών με προοπτική τύπου Γκεοργκίεφ με τον Ριμπάλτα να έχει ήδη έτοιμες λύσεις για όλες τις θέσεις, με βάσει προφανώς και τα θέλω του προπονητή ο οποίος έχει ζητήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η στόχευση της ΑΕΚ είναι να καταφέρει να πάρει τους πρώτους της στόχους και σίγουρα οι προηγούμενες μεταγραφές δείχνουν τον δρόμο για το πως θα κινηθεί και τώρα. Θα είναι άλλωστε, μεγάλο ευτύχημα να έχει τα ίδια ποσοστά επιτυχίας. Θα είναι μεγάλο ευτύχημα να εντοπίσει, να βρει και να κλείσει - λειτουργώντας κάτω από τα ραντάρ - τους επόμενους... Ρέλβας, παίκτες δηλαδή τέτοιας ηλικίας, τέτοιας προοπτικής, παίκτες που θέλουν να έρθουν στην ΑΕΚ και διψάνε για τίτλους και επιτυχίες.