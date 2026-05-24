Ασφαλιστικά μέτρα κατά των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Εναντίον των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό στράφηκε πολίτης, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα.

Νέο εμπόδιο προέκυψε για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, που ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.

Στις 19 Μαΐου Έλληνας πολίτης κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της κατασκευής των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη και αναμένεται να συζητηθεί στις 28 Μαΐου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωρινής διαταγής.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας επιδιώκεται το προσωρινό "πάγωμα" των εργασιών, μέχρι την κύρια εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία εκτιμάται ότι θα οριστεί τον Ιούλιο, ενώ η απόφαση της προσωρινής διαταγής αναμένεται να εκδοθεί άμεσα.

Τόσο ο Παναθηναϊκός ΑΟ, όσο και ο Δήμος Αθηναίων πρόκειται να καταθέσουν υπομνήματα ενώπιον του δικαστηρίου, υπέρ της συνέχισης του έργου. Επισημαίνεται πάντως ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν επηρεάζει άμεσα την έκδοση οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων τίθεται ζήτημα σχετικά με τη μικρή απόσταση των εγκαταστάσεων από το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντη και πιθανού κινδύνου εμφάνισης περιστατικών βίας, ενώ διατυπώνονται ενστάσεις και για τη μελλοντική οικονομική βιωσιμότητα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στη νέα του εγκατάσταση.

