Μάριος Οικονόμου: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες, τι έδειξε η μαγνητική - Έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. για μάρτυρες

Από μια κλωστή κρέμεται η ζωή του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε χθες σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Ιωάννινα, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε «καρφώθηκε» σε Ι.Χ. που φέρεται να έκανε αναστροφή.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και δυστυχώς η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε το πρωί της Κυριακής έδειξε ότι δεν έχει απορροφηθεί το αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Οι θεράποντες ιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του κι όπως τονίζουν οι επόμενες ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

Έκκληση από την Τροχαία για μάρτυρες

Το μεσημέρι της Κυριακής η Διεύθυνση Τροχαίας Ιωαννίνων, εξέδωσε ανακοίνωση και ζητά βοήθεια από τους πολίτες, καθώς δεν υπήρχαν μάρτυρες κι ο μοναδικός μάρτυρας είναι ο 63χρονος εμπλεκόμενος οδηγός του ΙΧ.

«Το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50', στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583».

Πηγή: newsbomb.gr