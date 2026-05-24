Μάχη της Κρήτης: Όταν οι ναζί σκότωσαν τους γονείς μπροστά στο 6 ετών κοριτσάκι τους

Η Μάχη της Κρήτης δεν ήταν μόνο μία από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια τομή στη μνήμη του τόπου, μια στιγμή όπου ο πόλεμος πέρασε από τα πεδία των μαχών μέσα στα σπίτια, στις αυλές, στις ζωές των απλών ανθρώπων. Πίσω από τα ένδοξα ιστορικά γεγονότα και τις στρατιωτικές αφηγήσεις, κρύβονται ιστορίες που δεν γράφτηκαν σε χάρτες — ιστορίες παιδιών που μεγάλωσαν μέσα στη φωτιά. Και τελικά έζησαν μια πραγματική κόλαση. Επιβίωσαν όμως.

Στην καρδιά της Κρήτης, στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου και στο χωριό Πατσός του Αμαρίου, ένα μικρό κορίτσι έμαθε από πολύ νωρίς τι σημαίνει να χάνεις τα πάντα και να συνεχίζεις. Είναι η Ζαχαρένια Παττακού Καζάνη, 91 ετών σήμερα, ακμαιότατη.

Ήταν έξι χρονών όταν ο ουρανός γέμισε με τον βόμβο των αεροπλάνων και η καθημερινότητα μετατράπηκε σε φόβο. Μέσα στο σπίτι, ο πατέρας της δεν μπορούσε να μείνει άπραγος. Ο πόλεμος δεν ήταν μια μακρινή ιστορία· ήταν μια πρόκληση που τον καλούσε – όπως και τον δικό του πατέρα, και τον πατέρα του πατέρα του και όλη αυτή τη γενιά που λίγα χρόνια νωρίτερα, με ανυπέρβλητες θυσίες, απελευθέρωσαν το νησί.

Κατέβασε τα παλιά του όπλα, απομεινάρια των άλλων πολέμων, σαν να ξυπνούσε μια υπόσχεση που είχε δώσει χρόνια πριν. Πριν φύγει, τη σήκωσε στην αγκαλιά του, της έδωσε ένα φιλί και της ζήτησε μια ευχή που έμελλε να γίνει αποχαιρετισμός. Δεν τον ξαναείδε ποτέ. Ο θάνατός του δεν είχε τάφο, μόνο μια φήμη και ένα κενό. Σαν να τον κατάπιε η ίδια η γη που προσπάθησε να υπερασπιστεί.

Αριστερά, ο πατέρας της Ζαχαρένιας, λίγο πριν τον θάνατό του στο καθήκον

Λίγο αργότερα, η βία μπήκε στο ίδιο της το σπίτι με ακόμη πιο ωμό τρόπο. Στην έφοδο των Ναζί, γιατί τα αντίποινα για την αντίσταση έπρεπε να περιλαμβάνουν και τα γυναικόπαιδα, η μητέρα της στάθηκε μπροστά της, όχι ως σύμβολο, αλλά ως άνθρωπος που προσπαθούσε να προστατεύσει τα παιδιά της. Όμως ο πόλεμος δεν αναγνωρίζει τέτοιες γραμμές.

Την ξυλοκόπησαν με ρόπαλα μέχρι θανάτου. Μπροστά στα μάτια της 6χρονης Ζαχαρένιας, την οποία χτύπησαν με βία αφήνοντας της ένα μόνιμο σημάδι από σπασμένο κόκκαλο στο χεράκι της.

Έτσι, μέσα σε λίγες στιγμές, το παιδί έμεινε μόνο. Χωρίς όνομα σχεδόν, χωρίς στήριγμα, ένα «ορφανό» που το αναγνώριζε το χωριό περισσότερο ως μοίρα παρά ως πρόσωπο.

Κι όμως, επέζησε. Μεγάλωσε ανάμεσα σε σπηλιές και βουνά, σε προειδοποιήσεις και φυγές. Η πείνα έγινε καθημερινότητα, η επινόηση τρόπος ζωής. Έμαθε να βρίσκει τροφή εκεί που δεν φαινόταν να υπάρχει, να επιμένει εκεί που όλα έδειχναν να τελειώνουν. Το σώμα της κουβαλούσε σημάδια — πληγές στα πόδια, ένα χέρι που δεν γιατρεύτηκε ποτέ σωστά — αλλά τίποτα από αυτά δεν στάθηκε αρκετό για να τη λυγίσει. Είχε την Παναγιά μαζί της, μας λέει, «αυτή με έσωσε, μόνο που δεν μου μαγείρευε να φάω».

Η Ζαχαρένια σε εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης, το 1977

Τα χρόνια πέρασαν, και το «ορφανό» έγινε γυναίκα, μητέρα, γιαγιά. Η ζωή, με έναν τρόπο σχεδόν πεισματικό, ξαναχτίστηκε πάνω στα ερείπια της παιδικής της ηλικίας. Και η Κρήτη παρέμεινε μέσα της όχι μόνο ως τόπος, αλλά ως ταυτότητα. Μια βαθιά, άρρηκτη σχέση, σαν ρίζα που όσο κι αν δοκιμάζεται, δεν κόβεται. Για αυτό και τη λατρεύει, όπως και την Ελλάδα.

Σήμερα, η φωνή της δεν στέκεται μόνο στο παρελθόν. Μεταφέρει κάτι πιο ουσιαστικό: ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει περισσότερα απ’ όσα πιστεύει· ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπει τον εαυτό του, ακόμη κι όταν όλα γύρω του καταρρέουν. Και πάνω απ’ όλα, ότι η αγάπη για την πατρίδα δεν είναι σύνθημα, αλλά βίωμα — κάτι που δοκιμάζεται στις πιο δύσκολες στιγμές και, αν αντέξει, γίνεται δύναμη για τις επόμενες γενιές.

Η ιστορία της δεν ζητά λύπηση. Το αντίθετο. Ζητά να μας περάσει το θάρρος της. Και να μην ξεχάσουμε ποτέ.

Δείτε τη συνέντευξη:

Πηγή: newsbomb.gr