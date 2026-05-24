Ο Εσα κατέρριψε το ρεκόρ αγώνα στον Μαραθώνιο τυ Κέϊπ Τάουν

Ο Αιθίοπας Μοχάμεντ Έσα κατέκτησε σήμερα (24/5) τον τίτλο στον Μαραθώνιο του Κέιπ Τάουν με ρεκόρ αγώνα, καθώς κάλυψε τα 42.195 της διαδρομής σε δύο ώρες, τέσσερα λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, ενώ ο Κενυάτης και δις Ολυμπιονίκης, Ελιούντ Κιπτσόγκε τερμάτισε στην 16η θέση.

Ο Έσα έτρεξε τον ταχύτερο Μαραθώνιο σε αφρικανικό έδαφος και τερμάτισε μπροστά από τον συμπατριώτη του Γιχουνιλίγκ Αντάνε (2:04:59) και τον Κενυάτη Καλίπους Λομβάι (2:05:06), οι οποίοι σημείωσαν και οι δύο την καλύτερη ατοιμική τους επίδοση.

«Ευχαριστώ τους διοργανωτές του αγώνα που μου έδωσαν την ευκαιρία να τρέξω στην ήπειρό μου. Η κατάρριψη του ρεκόρ διαδρομής είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα», είπε ο Έσα και πρόσθεσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τρέχω στην Αφρική, η διαδρομή είναι πολύ ωραία και η υποστήριξη ήταν πολύ καλή. Ο Ελιούντ είναι το πρότυπό μου, τον σέβομαι πολύ. Είμαι υπερήφανος που έτρεξα μαζί του στην Αφρική».

Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι η εφετινή διοργάνωση θα είναι το τελευταίο βήμα για την ένταξη του Κέιπ Τάουν στο διάσημο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου το 2027, μαζί με εμβληματικούς αγώνες στο Λονδίνο, την Νέα Υόρκη, την Βοστώνη, το Σικάγο, το Βερολίνο, το Σίδνεϊ και το Τόκιο.