NASCAR: Ράικονεν και Μπάτον συγκρούστηκαν στο Τέξας (vids)

Ο πρώτος αγώνας του NASCAR για το 2023 πραγματοποιήθηκε στο Τέξας. Μετά από πέντε μάχες σε οβάλ διαδρομές, η δράση μεταφέρθηκε στο Circuit of the Americas του Όστιν.

Στον αγώνα συμμετείχαν οι δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές της Formula 1 Κίμι Ράικονεν και Τζένσον Μπάτον. Ο Άγγλος έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία της Αμερικής, που ωστόσο δεν ήταν και το καλύτερο. Αυτό διότι Ράικονεν και Μπάτον θυμήθηκαν τις μέρες τους στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Δείτε τα όσα έγιναν στην Αμερική:

Here's a look at the restart of #NASCAROvertime. pic.twitter.com/ieAGBDMBz9