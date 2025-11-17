Αντίδραση Εθνικού μετά την ανάκληση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του ΚΟ Πειραιά: «Υποχρέωση και αξία η νομιμότητα»

Νέα διάσταση στη διαμάχη που έχει προκύψει μεταξύ των σωματείων κολύμβησης του Πειραιά, δίνει η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία ανακαλείται η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση του Κολυμβητικού Ομίλου Πειραιά.

Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και αναφέρει ότι η ανάκληση γίνεται «... μετά από τη διαπίστωση ότι ασκούσαν προπονητικό έργο άτομα χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς επίσης και προπονητές χωρίς να έχουν συνάψει την απαιτούμενη σύμβαση εργασίας», βάσει των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 31 του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Εθνικού, που από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου διαμαρτύρεται έντονα για την περιορισμένη διάθεση διαδρομών στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά:

«Ο Εθνικός Όμιλος Φιλάθλων Πειραιώς Φαλήρου, πιστός στις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των αθλητών του, λειτουργεί διαχρονικά με απόλυτη συμμόρφωση προς το αθλητικό θεσμικό πλαίσιο και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που ορίζει η Πολιτεία. Με αφορμή τη δημοσιοποιημένη απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που αφορά την ανάκληση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του σωματείου "ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ", λόγω απασχόλησης προσώπων χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή και χωρίς τις προβλεπόμενες νόμιμες συμβάσεις εργασίας, ο Όμιλός μας επιθυμεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους γονείς, τους αθλητές και την κοινωνία ότι:

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ προφυλάσσει πάντοτε τους αθλητές του από κάθε φαινόμενο παρανομίας, προχειρότητας ή επικινδυνότητας. Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου εργάζονται αποκλειστικά:

Διπλωματούχοι προπονητές με σε ισχύ νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Πρόσωπα με θεσμικά κατοχυρωμένες συμβάσεις εργασίας.

Στελέχη που πληρούν πλήρως τις προϋποθέσεις του Ν. 2725/1999 και των σχετικών κανονισμών της ΓΓΑ.

Η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών είναι αδιαπραγμάτευτη αξία για τον Εθνικό ΟΦΠΦ. Δεν επιτρέπουμε και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο αθλητές, γονείς ή το κύρος του αθλητισμού. Ο Εθνικός ΟΦΠΦ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως πρότυπο νομιμότητας, προστατεύοντας τους αθλητές του και προάγοντας ένα περιβάλλον αθλητικής ακεραιότητας, αξιοπρέπειας και ασφάλειας.

Για τον Εθνικό ΟΦΠΦ, η νομιμότητα δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση και αξία».