Θα συμμετάσχει στους Enhanced Games ο Μπεν Πράουντ

Κανονικά θα λάβει μέρος στους Enhanced Games ο Μπεν Πράουντ.

Νέα «βόμβα» στην παγκόσμια κολύμβηση βάζουν οι λεγόμενοι «Ενισχυμένοι Αγώνες» (Enhanced Games) και αυτή τη φορά μάλιστα με έναν -ως τώρα τουλάχιστον- εν ενεργεία πρωταθλητή υψηλού επιπέδου. Ο λόγος για τον «ασημένιο» Ολυμπιονίκη του Παρισιού στα 50μ. ελεύθερο, Μπεν Πράουντ, ο οποίος δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στην αμφιλεγόμενη διοργάνωση, στην οποία οι αθλητές είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν απαγορευμένες ουσίες. Οι "Enhanced Games", που προγραμματίζεται να διεξαχθούν τον Μάιο του 2026 στο Λας Βέγκας, έχουν απορριφθεί και καταδικαστεί από το σύνολο της αθλητικής κοινότητας, ενώ πριν λίγους μήνες προέβαλαν ως «πρεσβευτή» τον Έλληνα πρωταθλητή της κολύμβησης Κριστιάν Γκολομέεβ, παρουσιάζοντάς τον σε βίντεο να κολυμπά πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ρεκόρ του Σέζαρ Σιέλο Φίλιο στα 50μ. ελεύθερο.

Ο Γκολομέεβ, που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, φέρεται να κολύμπησε σε χρόνο 20.89 και έλαβε ως αμοιβή 1.000.000 δολάρια, αλλά φυσικά το ρεκόρ αυτό δεν έχει και ούτε πρόκειται να αναγνωριστεί. «Βλέποντας κάποιον να σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ άλλαξε την οπτική μου. Ξαφνικά, το αχύτερος άνθρωπος του κόσμου στο νερό δεν είναι με το παραδοσιακό format. Με έκανε να σκεφτώ τον εαυτό μου, την καριέρα μου και το τι θέλω πραγματικά μέσα από αυτή. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον να δω τι μπορώ να κάνω με αυτό το format και νομίζω ότι είμαι το καλύτερο άτομο αυτή τη στιγμή για να πετύχω κάτι καλό» δήλωσε ο Πράουντ στο BBC Sport.

Ο 31χρονος Βρετανός εξέφρασε την άποψη ότι, ενώ ο «παραδοσιακός» αθλητισμός πρέπει να μείνει «καθαρός» από ντόπινγκ, οι "Ενισχυμένοι Αγώνες" «... ανοίγουν μία λεωφόρο για να αριστεύσεις με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο». «Μιλώντας για τον εαυτό μου, πιστεύω ότι ρεαλιστικά έχω πετύχει ό,τι μπορούσα και τώρα οι Enhanced Games μου δίνουν μία νέα ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι υπονομεύουν τον καθαρό αθλητισμό. Σέβομαι το άθλημα και δεν θα έκανα ποτέ πίσω γνωρίζοντας ότι έχω κάνει κάτι που δεν είναι στους κανόνες» τόνισε ο Πράουντ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η εμπλοκή του με την αμφιλεγόμενη διοργάνωση συνεπάγεται και απόσυρση από την ανταγωνιστική κολύμβηση.

Εκτός από το ασημένιο μετάλλιο στο Παρίσι, ο Πράουντ έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (το 2017 στα 50μ. πεταλούδα και το 2022 στα 50μ. ελεύθερο), τρία χρυσά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (δύο στα 50μ. ελεύθερο και ένα στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική), ένα χρυσό σε Παγκόσμιο και τρία χρυσά σε Ευρωπαϊκά 25άρας πισίνας, καθώς και πέντε τίτλους στους Αγώνες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Συμμετείχε κανονικά στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, όπου ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 50μ. ελεύθερο, ενώ ήταν φιναλίστ και στα 50μ. πεταλούδα.