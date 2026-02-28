Η απάντηση του Σερούντολο στον Τσιτσιπά

«Αν δεν θέλουν να έρθουν εδώ, τότε ας μην έρθουν», δήλωσε ο Αργεντινός (No.19), που αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα στο τουρνουά του Σαντιάγο της Χιλής. «Όσοι θέλουν να παίξουν σε χωμάτινη επιφάνεια, να νιώσουν τη Νότια Αμερική και να γνωρίσουν τις πόλεις ή να παίξουν ένα διαφορετικό είδος τένις, θα έρθουν. Όσοι δεν θέλουν να έρθουν θα πάνε στη Μέση Ανατολή ή στο Ακαπούλκο».
Ο Στέφανος, θυμίζουμε, ήταν ξεκάθαρος σε ό,τι αφορά τις επιλογές του. «Η Νότια Αμερική ποτέ δεν μου έχει προσφέρει ένα deal αρκετά καλό ώστε να το σκεφτώ σοβαρά. Η Μέση Ανατολή ήταν πάντα πολύ καλύτερη όσον αφορά τα appearance fees. Επίσης, το ευρωπαϊκό swing έχει προσφέρει ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Αυτό κάνει τη διαφορά».