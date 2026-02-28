Η απάντηση του Σερούντολο στον Τσιτσιπά

Ο Φρανσίσκο Σερούντολο απάντησε στον Στέφανο Τσιτσιπά, που παραδέχτηκε ότι δεν λαμβάνει μέρος στα τουρνουά της Νοτίου Αμερικής για οικονομικούς λόγους.

«Αν δεν θέλουν να έρθουν εδώ, τότε ας μην έρθουν», δήλωσε ο Αργεντινός (No.19), που αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα στο τουρνουά του Σαντιάγο της Χιλής. «Όσοι θέλουν να παίξουν σε χωμάτινη επιφάνεια, να νιώσουν τη Νότια Αμερική και να γνωρίσουν τις πόλεις ή να παίξουν ένα διαφορετικό είδος τένις, θα έρθουν. Όσοι δεν θέλουν να έρθουν θα πάνε στη Μέση Ανατολή ή στο Ακαπούλκο».

Ο Στέφανος, θυμίζουμε, ήταν ξεκάθαρος σε ό,τι αφορά τις επιλογές του. «Η Νότια Αμερική ποτέ δεν μου έχει προσφέρει ένα deal αρκετά καλό ώστε να το σκεφτώ σοβαρά. Η Μέση Ανατολή ήταν πάντα πολύ καλύτερη όσον αφορά τα appearance fees. Επίσης, το ευρωπαϊκό swing έχει προσφέρει ισχυρά οικονομικά κίνητρα. Αυτό κάνει τη διαφορά».