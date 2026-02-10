Ανοίγει το πρόγραμμα της Τετάρτης η Mαρία

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.52) θα μονομαχήσει με τη Βαρβάρα Γκρατσέβα (Νο.73) και ο αγώνας τους θα ανοίξει το πρόγραμμα της φάσης των «16» στην Ντόχα, δηλαδή θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι (Novasports 6).
Στο head to head η Μαρία προηγείται με 2-1, όμως σίγουρα δεν έχει ξεχάσει εκείνη την οδυνηρή ήττα από τη Γαλλίδα στον πρώτο γύρο του Roland Garros 2024.
Η νικήτρια λογικά θα πέσει πάνω στην τρεις φορές πρωταθλήτρια Ίγκα Σβιόντεκ, που θα μονομαχήσει στον τρίτο γύρο με την Ντάρια Κασάτκινα.
Centre Court (14.00)
Αντρέεβα-Εμπόκο
Σβιόντεκ-Κασάτκινα
(όχι πριν τις 17.00)
Ζενγκ-Ριμπάκινα
Σβιτολίνα-Καλίνσκαγια
Grandstand 1 (12.00)
Γκρατσέβα-Σάκκαρη
Οσταπένκο-Οσόριο
Πλίσκοβα-Μούχοβα (πιθανή αλλαγή court)
Grandstand 2 (12.30)
Λι-Κοτσιαρέτο