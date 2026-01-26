Νίκη-δήλωση από Μουζέτι και πρώτος προημιτελικός στη Μελβούρνη (vid)

O Λορέντζο Μουζέτι «σκόρπισε» στα τρία τον ανέτοιμο Τέιλορ Φριτζ και πέρασε για πρώτη φορά στην οκτάδα του Australian Open.

Πολύ καλός ο 23χρονος Ιταλός (Νο.5), επικράτησε του 28χρονου Αμερικανού (Νο.9) με 6-2, 7-5, 6-4 σε 2 ώρες και 3 λεπτά και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Θα έχουμε, δηλαδή, rematch του τελικού της Αθήνας, όπου μετά από έναν δραματικό αγώνα ο Νόλε πήρε τη νίκη στα τρία σετ!

O 38χρονος Σέρβος, πάντως, έχει... παραδοσιακά το πάνω χέρι στις αναμετρήσεις με τον Λορέντζο και είναι χαρακτηριστικό ότι σε δέκα αγώνες έχει μόλις μια ήττα!

Ο Μουζέτι έχει πλέον περάσει στα προημιτελικά όλων των Grand Slam, ενώ αυτή τη στιγμή είναι στο Νο.3 του live ranking!

«Όταν τελείωσα την περσινή σεζόν αρκετά αργά, οι στόχοι ήταν να ξεκινήσω καλά φέτος, γιατί ποτέ δεν είχα περάσει στην δεύτερη εβδομάδα εδώ», είπε ο Μουζέτι. «Η συμμετοχή μου στον τελικό στο Χονγκ Κονγκ, η κατάκτηση του τίτλου στο διπλό στο Χονγκ Κονγκ (με τον Λορέντζο Σόνεγκο) και τώρα η παρουσία μου στα προημιτελικά για μένα είναι πραγματικά ένα όνειρο».