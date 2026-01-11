Κράτησε τα σκήπτρα στο Μπρίσμπεν η Σαμπαλένκα (vid)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα νίκησε σε straight sets τη Μάρτα Κόστγιουκ και κατέκτησε το πρώτο της τίτλο για τη νέα σεζόν στο Μπρίσμπεν.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο επικράτησε της 23χρονης Ουκρανής (Νο.26) με 6-4, 6-3 σε 78 λεπτά και κέρδισε για δεύτερη σερί χρονιά τον τίτλο στο Brisbane International (WTA 500).

Είναι τέτοια η κυριαρχία της στην Αυστραλία, που έχει χάσει μόνο δύο φορές στους τελευταίους 40 αγώνες της στη χώρα!

Αυτός είναι ο 22ος τίτλος της καριέρας και σίγουρα είναι από τα μεγάλα (αν όχι το μεγαλύτερο) φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και στο Australian Open (18/1-1/2).

Η Κόστγιουκ, από την πλευρά της, με την εξαιρετική πορεία της στο Μπρίσμπεν αυτή την εβδομάδα, θα επιστρέψει αύριο (12/1) στο Top 20 της παγκόσμιας κατάταξης.