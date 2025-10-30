Στο ATP Finals για πρώτη φορά ο Σέλτον (vids)

Ο Μπεν Σέλτον ξεπέρασε το εμπόδιο του Αντρέι Ρούμπλεφ στο Παρίσι και εξασφάλισε εισιτήριο για το Τορίνο!

Ο 23χρονος Αμερικανός, Νο.7 στον κόσμο, επικράτησε με 7-6(6), 6-3 και έκλεισε μια θέση στα προημιτελικά του Paris Masters, όπου θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Φραν Σερούντολο και τον Γιάνικ Σίνερ.

Θα εμφανιστεί, λοιπόν, για πρώτη φορά στο ATP Finals (9-16/11) και θα βρει εκεί και τον Άλεξ Ντε Μινόρ, που πήρε την πρόκριση μετά τη νίκη του με 6-2, 6-2 επί του Καρέν Χατσάνοφ. Ο 26χρονος Αυστραλός θα παίξει στην οκτάδα με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, που σταμάτησε με 7-6(5), 6-2 του Τέιλορ Φριτζ.

Ο Αμερικανός θα είναι παρών στο Τορίνο, ενώ ο τενίστας από το Καζακστάν θα μείνει «ζωντανός» στη διεκδίκηση του τελευταίου εισιτηρίου για τη διοργάνωση αν κατακτήσει τον τίτλο στο Παρίσι, καθώς θα μπορέσει στη συνέχεια να παλέψει για τους βαθμούς που χρειάζεται σε Μετζ ή Αθήνα. Έχει, βέβαια, έτσι κι αλλιώς καλές πιθανότητες να μπει για πρώτη φορά στο Top 10 και να πάει στην Ιταλία ως alternate.

Ελπίζει και ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, που θέλει το τρόπαιο στη γαλλική πρωτεύουσα για να πάει στο ATP Finals. Ο 25χρονος Καναδός λύγισε με 3-6, 6-3, 6-2 τον Ντάνιελ Άλτμαϊερ και θα παίξει με τον ασταμάτητο Βαλεντέν Βασερό, που άφησε εκτός με 7-6(4), 6-4 τον Καμ Νόρι και έχει τώρα 10 σερί νίκες σε τουρνουά Masters!

Πριν έναν μήνα ο Μονεγάσκος, νικητής στη Σανγκάη, ήταν εκτός Top 200 και τώρα ενδέχεται τελειώσει τη σεζόν μέσα στο Top 30 και να πάει ως seeded στη Μελβούρνη!

Στο ATP Finals έχουν προκριθεί οι Αλκαράθ, Σίνερ, Ζβέρεφ, Τζόκοβιτς, Φριτζ, Σέλτον, Ντε Μινόρ, ενώ για την ώρα στο Νο.8 είναι ο Λορέντζο Μουζέτι, που αποκλείστηκε από το Παρίσι.

Το τελευταίο ματς της οκτάδας του παριζιάνικου Masters θα προκύψει από τα ματς Σόνεγκο-Μεντβέντεφ και Νταβίντοβιτς-Ζβέρεφ.

Demon DELIVERS 👹@alexdeminaur books his ticket to Turin with a 6-2 6-2 win over Khachanov at #RolexParisMasters pic.twitter.com/VG5xRD3CLw — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2025

Sealed with a 💥



Alexander Bublik reaches his first #RolexParisMasters quarterfinal with a 7-6 6-2 victory over Fritz. pic.twitter.com/8sD94XXdh2 — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2025

Comeback 👑@felixtennis rallies from a set down for the third consecutive match, 3-6 6-3 6-2 over Altmaier #RolexParisMasters pic.twitter.com/ZakaUVLoji — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2025