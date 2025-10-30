Εκτός Αθήνας ο Φονσέκα

Δεν θα αγωνιστεί τελικά στο Hellenic Championship (2-8/11) ο Ζοάο Φονσέκα.

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος, νικητής στη Βασιλεία, απέσυρε τη συμμετοχή του από το 250άρι της Αθήνας και αυτή σίγουρα είναι η μεγαλύτερη μέχρι τώρα απώλεια για τη διοργάνωση, αφού μιλάμε για το νέο μεγάλο αστέρι του παγκοσμίου τένις.

Μέχρι τώρα έχουν αποσυρθεί και οι Γιάκουμπ Μένσικ, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ, Σεμπαστιάν Μπάες, Mάρτον Φούτσοβιτς και Ούγκο Καραμπέλι.

Στο μεταξύ, ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας το event με Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανο Τσιτσιπά, που επρόκειτο να γίνει αύριο (31/10) στο Ζάππειο.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του τουρνουά πλησιάζει προς το τέλος της και το Σάββατο (1/11, 12.00) θα γίνει η κλήρωση, ενώ θα ξεκινήσουν και τα προκριματικά.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο Σταν Βαβρίνκα θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (2/11), ο Νόβακ Τζόκοβιτς την Τρίτη (4/11) και ο Στέφανος Τσιτσιπάς την Τετάρτη (5/11).