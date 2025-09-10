Ο Αλκαράθ έγινε... ξανθός! (vid+pics)

Λουκ-έκπληξη υποσχέθηκε ο Κάρλος Αλκαράθ μετά την κατάκτηση του US Open και... δεν απογοήτευσε κανέναν!

Ο νεαρός Ισπανός είχε κάνει αίσθηση στη Νέα Υόρκη με το... στρατιωτικό του κούρεμα, όμως αποκάλυψε για όλα έφταιγε ο αδερφός του, που έκανε λάθος με την ξυριστική μηχανή.

Όταν ρωτήθηκε, λοιπόν, αν θα κάνει κάτι με τα μαλλιά του σε περίπτωση νίκης στο US Open, είχε δεσμευτεί ότι θα επανέλθει με κάτι ξεχωριστό.

Και να που το έκανε: έβαψε τα μαλλιά του ξανθά! Τι λέτε;