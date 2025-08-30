Αποχώρησε με δάκρυα ο Σέλτον (vids)

Ο Μπεν Σέλτον μπήκε με μεγάλες προσδοκίες στο US Open, όμως αναγκάστηκε να ολοκληρώσει άδοξα την πορεία του.

Ο 22χρονος Αμερικανός τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο στον τελευταίο πόντο του τρίτου σετ κόντρα στον Αντριάν Μαναρινό, όταν πήρε το προβάδισμα με 3-6, 6-3, 4-6 και ακούστηκε να λέει στην ομάδα του ότι είναι ο «χειρότερος πόντος της ζωής του». Κατάφερε να παίξει ένα σετ ακόμα, το οποίο κατέκτησε ο Γάλλος με 6-4, και μετά εγκατέλειψε την αναμέτρηση με δάκρυα...

Ο Mαναρινό θα παίξει στη φάση των «16» για πρώτη φορά στην καριέρα του και εκεί θα συναντήσει τον Γίρι Λεχέτσκα.

O Σέλτον απογοήτευσε το αμερικανικό κοινό, αλλά δεν έγινε το ίδιο με την Τέιλορ Τάοουνσεντ, που κάνει την πορεία της ζωής της στη Νέα Υόρκη!

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο στο διπλό (Νο.139 στο μονό) σταμάτησε με 7-5, 6-2 τη Μίρα Αντρέεβα (Νο.5) και θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην καριέρα της σε δεύτερη εβδομάδα Grand Slam.

Η επόμενη αντίπαλός της είναι η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, που πέτυχε μεγάλη νίκη σε βάρος της επίσης Αμερικανίδας Έμα Ναβάρο με 4-6, 6-4, 6-4.

Με την ευκαιρία, να δούμε ποια είναι τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16» σε άνδρες και γυναίκες.

Άνδρες: Τζόκοβιτς-Στρουφ, Μάχτατς-Φριτζ, Μαναρινό-Λεχέτσκα, Ροντερκνές-Αλκαράθ.

Γυναίκες: Σαμπαλένκα-Μπούκσα, Ριμπάκινα-Βοντρούσοβα, Πεγκούλα-Λι, Κρεϊτσίκοβα-Τάουνσεντ.

No. 6 Ben Shelton retires with an apparent shoulder injury after playing four sets of his third round match at the US Open.



Adrian Mannarino is on to the fourth round. pic.twitter.com/8fmCQ0dsTL — ESPN (@espn) August 29, 2025