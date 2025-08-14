Δεν τα κατάφερε ο Ξυλάς

Ολοκλήρωσε την εξαιρετική πορεία του στο Crete Challenger στη Χερσόνησο ο Γιάννης Ξυλάς.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας (Νο.869) ηττήθηκε με 6-4, 6-1 από τον Νταν Αντέντ, Νο.6 στο ταμπλό και Νο.340 στην παγκόσμια κατάταξη, και έμεινε εκτός ημιτελικών της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ έγινε μεγάλη μάχη και όλα κρίθηκαν στο 5-4, όπου ο Γάλλος σημείωσε το καθοριστικό μπρέικ και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του.

Ο Ξυλάς ξεκίνησε με μπρέικ το δεύτερο σετ, ωστόσο φάνηκε να μένει από δυνάμεις στη συνέχεια και δεν πήρε άλλο γκέιμ μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Μετά την πολύ καλή εβδομάδα στην Κρήτη, ο 24χρονος τενίστας θα επιστρέψει στο Top 800 του κόσμου.