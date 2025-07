Τώρα, μάλιστα, που και οι δύο θρύλοι έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, είναι και καλοί φίλοι!

Σήμερα, λοιπόν, ο Ρότζερ εντοπίστηκε στην ακαδημία του Ράφα στη Μαγιόρκα, όπου ο Ελβετός ταξίδεψε με την οικογένειά του.

Ο Φέντερερ, θυμίζουμε, ήταν παρών και στην τελετή προς τιμήν του Ναδάλ στο Roland Garros τον περασμένο Μάιο.

🐐🐐 Federer x Nadal, the reunion



Roger Federer is visiting the Rafa Nadal Academy in Manacor today 🧡pic.twitter.com/jQFc9WTO84