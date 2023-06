Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Ίστμπορν

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αγωνιστεί στο Ίστμπορν (WTA 500) και σήμερα έμαθε το μονοπάτι της στη διοργάνωση.

Στον πρώτο γύρο θα αναμετρηθεί με την Ουκρανή Ανγκελίνα Καλίνινα, Νο.26 στον κόσμο, και αν πάρει την πρόκριση, θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα Πλίσκοβα-Μέρτενς στη φάση των «16». Στα προημιτελικά η πιθανότερη αντίπαλός της είναι η Καρολίν Γκαρσιά, ενώ στα ημιτελικά λογικά θα βρει την Ονς Ζαμπέρ ή την κάτοχο του τίτλου Πέτρα Κβίτοβα (που κάνει πρεμιέρα κόντρα στη νικήτρια του 2021 Γέλενα Οσταπένκο).

Επικεφαλής του ταμπλό είναι η Έλενα Ριμπάκινα, που έχει στην πλευρά της τις Τζέσικα Πεγκούλα και Κόκο Γκοφ.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (26/6) και ολοκληρώνονται το Σάββατο (1/7), δύο μέρες πριν το Wimbledon (3/7).

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Ριμπάκινα-Χαντάντ Μάια

Πεγκούλα-Γκοφ

Κβίτοβα-Ζαμπέρ

Σάκκαρη-Γκαρσιά

