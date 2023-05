Σάκκαρη και Ζαμπέρ «μαλώνουν» για το... καλύτερο ελαιόλαδο (vid)

Η Μαρία, πάντως, δεν το γνώριζε και κατά τη χθεσινή προπόνησή της με την Ονς Ζαμπέρ στη Ρώμη, είχε... κόντρα με την 28χρονη Τυνήσια, υποστηρίζοντας ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι το καλύτερο!

Φυσικά και θα σταθούμε στο πλευρό της Ελληνίδας τενίστριας!

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο παίκτριες ενδέχεται να συναντηθούν στα ημιτελικά του Internazionali BNL d' Italia, το οποίο ξεκίνησε χθες.

Για την ώρα, η Μαρία έχει το νου της στην πρεμιέρα της, καθώς αύριο (11/5) θα αναμετρηθεί με την Τσέχα Μπάρμπορα Στρίκοβα.

Who makes the best olive oil? Practice can wait.