Κόμο - Ίντερ με Νερατζούρο απόδραση

Η επιστροφή από το παράθυρο των εθνικών ομάδων παρουσίασε μια διαφορετική πραγματικότητα για Κόμο και Ίντερ. Από τη μια πλευρά, οι Τζαλομπλού προσγειώθηκαν απότομα μετά από ένα σερί πέντε νικών, καθώς έμειναν στο 0-0 στην έδρα της Ουντινέζε και απέτυχαν να αποκτήσουν καθαρό προβάδισμα στη μάχη της τετράδας.

Ακόμα κι έτσι η ομάδα του Τάσου Δουβίκα αποτελεί τη μεγάλη φετινή έκπληξη της Serie A, με ποδοσφαιρική φιλοσοφία που στηρίζεται στην κατοχή της μπάλας και την επιθετική πρωτοβουλία. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο έχει καταφέρει να βάλει κάτω πολλά από τα φαβορί, ενώ μέσα στο 2026 πρόκειται για το σύνολο με τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή βαθμών στο πρωτάθλημα.



ΑΠΟΔΟΣΗ στο 2.22: Νίκη Ίντερ



Η πρωτοπόρος Ίντερ ωστόσο πρόκειται για την μοναδική με καλύτερο απολογισμό... Κόντρα σε ό,τι συνέβη στην Κόμο, οι Νερατζούρι επέστρεψαν με χαμόγελα σε αγωνιστικούς ρυθμούς στην Ιταλία, καθώς ισοπέδωσαν με 5-2 τη Ρόμα και άφησαν πίσω το αρνητικό σερί που είχε πλήξει την ψυχολογία τους.



Με νίκη στην έδρα της Κόμο, η Ίντερ γνωρίζει πως κάνει άλμα τίτλου έξι αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος και δεδομένα δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία. Στην προηγούμενη συνάντησή τους βέβαια για το πρώτο σκέλος των προημιτελικών του Κυπέλλου, οι Νερατζούρι τα βρήκαν σκούρα μακριά από το Μιλάνο κι έμειναν στο 0-0 που άφησε τα πάντα ανοιχτά για τη ρεβάνς στις 21 Απριλίου.



Δείτε στην Elabet όλες τις ενισχυμένες αποδόσεις για το παιχνίδι, τα ειδικά παικτών και τη Super Προσφοράς* Γνωριμίας.



