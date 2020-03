Τα κορυφαία μουσικά φρουτάκια!

H αθλητική δράση παραμένει μηδαμινή και σήμερα Τρίτη (31/03) με αποτέλεσμα να στρεφόμαστε σε εναλλακτικές “οδούς” παιχνιδιού.

Μία από τις πιο διασκεδαστικές είναι τα slots. Στο σάιτ μας, μάλιστα, έχετε τη δυνατότητα να παίξετε δωρεάν φρουτάκια, στην αντίστοιχη κατηγορία!

Στα νόμιμα online casino που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι επιλογές για online “κουλοχέρηδες” είναι ατελείωτες και πραγματικά ο χρήστης δεν ξέρει τι να πρωτοπαίξει. Γι αυτό και το Betarades.gr σήμερα σας παρουσιάζει τα καλύτερα μουσικά φρουτάκια!

Τα slots ως γνωστόν είναι το δημοφιλέστερο παιχνίδι στα καζίνο, είτε επίγεια, είτε διαδικτυακά. Εκεί επιλέγει το κοινό να αφιερώσει τον περισσότερο χρόνο του καθώς η δράση τους συναρπάζει. Τα γραφικά, τα soundtracks και τα έξτρα features βελτιώνονται διαρκώς με την πάροδο των ετών και ο παίκτης επωφελείται από τον υγιή ανταγωνισμό των πολλών και ποιοτικών κατασκευαστών λογισμικού ανά τον κόσμο, που θέλουν να δημιουργήσουν το παιχνίδι που θα μαγνητίσει το κοινό.

Οι επιλογές είναι πολλές, ο καθένας διαλέγει με το δικό του γούστο. Άλλος θέλει να έχει έντονα χρώματα, άλλος θέλει να είναι κλασικό, άλλος επιλέγει με βάση ταινίες ή σειρές, πολλοί επιλέγουν με βάση τα features και άλλοι επιλέγουν με βάση τη μουσική. Το Betarades.gr λοιπόν επέλεξε και σας παρουσιάζει (σε αντίστροφη μέτρηση) τα τρία κορυφαία slots για τους μουσικόφιλους παίκτες.

3. Εlvis The King Lives

Το συγκεκριμένο slot έχει αυθεντικές ηχογραφήσεις του βασιλιά της ροκ, Έλβις Πρίσλεϊ, ο οποίος ζει ακόμη… στις καρδιές μας. Οι οπαδοί του Έλβις παραμένουν πολλοί ανά την υφήλιο και μπορούν να απολαύσουν ακόμη και κλιπάκα από συναυλίες του “βασιλιά” μέσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Εκτός από τη μουσική του, είναι ξεχωριστό και στο gameplay του. Περιλαμβάνει 11 τροχούς και 80 πιθανούς συνδυασμούς, με τους τροχούς να χωρίζονται σε δύο μέρη και τους τρεις τελευταίους να έχουν διαφορετικό μέγεθος. Πλούσιο παιχνίδι σε δράση και ηχητικό αποτέλεσμα.

2. Guns n’ Roses

Τα λόγια είναι περιττά για τους Guns n’ Roses. Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών και όλων των μουσικών ειδών, στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ήταν η #1 μπάντα στον κόσμο, με πολλά τραγούδια - αριστουργήματα και ένα φανατικό κοινό να γεμίζει τους συναυλιακούς χώρους παντού.

Το slot που δημιούργησε η σουηδική NetEnt είναι αφιερωμένο στον Axl, τον Slash, τον Duff και τα άλλα παιδιά και οι μουσικές ξεσηκώνουν τους παίκτες.

Όσο για το gameplay του είναι ένα μάλλον τυπικό φρουτάκι με 5 τροχούς και 20 πιθανούς συνδυασμούς, όμως τα November Rain, Paradise City και Welcome to the Jungle απογειώνουν την εμπειρία.

1. Jimi Hendrix

Στην κορυφή δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Τζίμι που μας άφησε νωρίς. Ένας εκ των πρωτοπόρων της ροκ μουσικής, επαναστάτησε με τις κιθάρες του στα τέλη της δεκαετίας του 60’ και δικαιολογημένα η NetEnt τον τιμά αφιερώνοντας το συγκεκριμένο φρουτάκι.

Το gameplay του κουλοχέρη είναι κλασικό, με 5 στήλες, 3 γραμμές και 20 πιθανούς συνδυασμούς, ο σπουδαίος κιθαρίστας πρωταγωνιστεί στους τροχούς και ανταμείβει τους παίκτες, οπτικά και ακουστικά.

Τα Purple Haze, Crosstown Traffic, Hey Joe συνοδεύουν τους παίκτες όσο γυρνούν τους τροχούς και το παιχνίδι έχει άλλη “μαγεία”.

