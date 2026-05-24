Φετινό ρεκόρ της Στεφανίδη στην Κηφισιά - Δεύτερη η Αδαμοπούλου

Η Κατερίνα Στεφανίδη πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα μετά τη διακοπή λόγω μητρότητας, συμμετέχοντας στο μίτινγκ επί κοντώ «Kifisia Jump» στο Άλσος Κηφισιάς.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης κατέγραψε την καλύτερη φετινή της επίδοση, περνώντας τα 4,30 μ. και ολοκληρώνοντας τον αγώνα στην τέταρτη θέση.

Η 36χρονη πρωταθλήτρια ξεκίνησε δυναμικά, ξεπερνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 4,00 μ., τα 4,20 μ. και στη συνέχεια τα 4,30 μ. Στα 4,40 μ. δεν κατάφερε να περάσει τον πήχη, ωστόσο έδειξε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση και σταδιακά επανέρχεται σε υψηλό επίπεδο.

Νικήτρια του αγώνα ήταν η Νεοζηλανδή Ιμόγκεν Άιρις με άλμα στα 4,70 μ., ενώ στη συνέχεια είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4,80 μ. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Αριάδνη Αδαμοπούλου με φετινό ρεκόρ στα 4,40 μ., επίδοση που μοιράστηκε και η Ελισέ Ντε Γιονγκ, η οποία βρέθηκε στην τρίτη θέση.

Στο αγώνισμα των ανδρών, οι Όουεν Άντριου Χερντ και Τζέικομπ Γούτεν μοιράστηκαν την πρώτη θέση με άλμα στα 5,56 μ., ενώ ο Γιάννης Ρίζος κατετάγη τρίτος με 5,27 μ.

Ξεχώρισαν επίσης οι επιδόσεις των νεαρών αθλητριών στο προαγωνιστικό πρόγραμμα, με τη Μελίνα Ποστίκα να πετυχαίνει ατομικό ρεκόρ στα 4,15 μ., ενώ η γεννημένη το 2010 Λορένα - Μαρίνα Χατζηλέλεκα εντυπωσίασε περνώντας τα 3,95 μ. Οι συνομήλικές της Αγγελική - Μαρία Αναστασιάδη και Γιασμίν Κόκκαλη ολοκλήρωσαν τον αγώνα με επιτυχημένα άλματα στα 3,80 μ.