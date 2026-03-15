Τέταρτος με ατομικό ρεκόρ ο Τσίτσος

Την τέταρτη θέση κατέλαβε ο Δημήτρης Τσίτσος στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων.

Με το μοναδικό ατομικό ρεκόρ μεταξύ των μελών της ελληνικής ομάδας ολοκληρώθηκε στην “ χτυπημένη” από την κακοκαιρία Λευκωσία το Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων. Το πέτυχε με βολή 79.46 στον ακοντισμό ο Δημήτρης Τσίτσος, μια επίδοση που τον έφερε στην τέταρτη θέση, πολύ κοντά στο βάθρο των νικητών.

Με τον καιρό να έχει ηρεμήσει τις τελευταίες ώρες στην κυπριακή πρωτεύουσα, ο αθλητής του Θωμά Κυριαζή μπήκε καλά στον αγώνα, με 75.44, επίδοση καλύτερη από τα 73.54 που είχε ρίξει στο Χειμερινό Κύπελλο ρίψεων στον Άγιο Κοσμά στις 21 Φεβρουαρίου. Συνέχισε με 74.24 και στην τρίτη βολή έριξε ακόμα περισσότερο, 78.05, την τέταρτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του, ωε εκείνη τη στιγμή.

Η τέταρτη βολή ήταν χαμηλή και την έβγαλε άκυρη, αλλά αμέσως μετά στην πέμπτη ήρθε το νέο ατομικό ρεκόρ με 79.46, που ήρθε να βελτιώσει τα 79.05 που είχε ρίξει πέρυσι τον Ιούνιο στο Μάριμπορ της Σλοβενίας. Έκλεισε τον αγώνα του με 72.92.

Ο Γερμανός Νικ Τουμ ήταν ο νικητής με 81.05. Δεύτερος ήταν ο Ελβετός Ζίμον Βίλαντ με 80.76 και τρίτος ο Ιταλός Μικέλε Φίνα από το β’ γκρουπ με 79.95.

Η Ελλάδα κατέκτησε στη Λευκωσία δύο μετάλλια, και τα δύο στην κατηγορία Κ23. Χάλκινο με τον Γιώργο Παπαναστασίου στη σφύρα και αργυρό με την Μαρία Ραφαηλίδου, ενώ Τσίτσος και Ελίνα Τζένγκο κατέλαβαν την τέταρτη θέση. Δημήτρης Παυλίδης και Χρήστος Φραντζεσκάκης βρέθηκαν στην πέμπτη θέση.

Πρώτη η Ελλάδα στους άνδρες, έκτη στις γυναίκες

Στις συνολικές βαθμολογίες, που καταρτίζονται από τους πόντους βάσει διεθνούς βαθμολογίας του κορυφαίου αθλητή κάθε χώρας σε κάθε ένα από τα τέσσερα διαφορετικά αγωνίσματα, η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση στους άνδρες με τους 1.156 βαθμούς του Φραντζεκάκη, τους 1.113 του Παυλίδη, τους 1.094 του Τσίτσου και τους 1.033 του Μαχαίρα.

Στις γυναίκες, η Ελλάδα ήταν έκτη με πρώτη τη Γερμανία. Η αξία της καλύτερης βολής της Τζένγκο ήταν 1.045 βαθμοί, της Κοσμίδου 996, της Αραμπατζή 931 και της Μαγκούλια 849.

Στις κατηγορίες Κ23 η Ελλάδα δε αγωνίστηκε με πλήρεις ομάδες.