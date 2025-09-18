Η Τζένγκο κυνηγά την πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού

Η Ελίνα Τζένγκο βρίσκεται στο Τόκιο με στόχο την πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού και τη διεκδίκηση του πρώτου της μεταλλίου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, που φέτος έχει σταθεροποιηθεί σε βολές άνω των 64 μέτρων, ξέρει ότι μια καλή πρώτη προσπάθεια την Παρασκευή (19/9) μπορεί να της εξασφαλίσει θέση στον τελικό χωρίς άγχος.

Η 22χρονη ακοντίστρια έχει ήδη δείξει ότι είναι έτοιμη για μεγάλα πράγματα - από την κατάκτηση του Diamond League μέχρι τις επιδόσεις που την έφεραν ξανά στο προσκήνιο. Στο Τόκιο, ο στόχος είναι να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει τα 65 μέτρα για πρώτη φορά μετά το Ευρωπαϊκό του Μονάχου.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ βρίσκεται στην Ιαπωνία από τις 11 Σεπτεμβρίου, έχει εγκλιματιστεί πλήρως στις καιρικές συνθήκες και είναι έτοιμη να επαναλάβει τις φετινές της επιδόσεις.

Η Τζένγκο μετέχει στο β΄προκριματικό γκρουπ του ακοντισμού στις 15.00 ώρα Ελλάδος.

Το πρόγραμμα της 7ης ημέρας:

11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο

12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο

13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ

14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός

14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο

14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο

15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο

16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ