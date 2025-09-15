Nικητής μαραθωνίου ο Σίμπου στο φωτοφίνις (vid)

Συγκλονιστικό φινάλε στον μαραθώνιο ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο, με τον νικητή να κρίνεται κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού.

Ο 33χρονος Αλφόνσε Φέλιξ Σίμπου από την Τανζανία έγραψε ιστορία, παίρνοντας τη νίκη μέσα από τα χέρια του Αμανάλ Πέτρος (Γερμανία) σε μια μονομαχία που έκοβε την ανάσα. Μαζί με τον Ιταλό Ιλίας Αουάνι, οι τρεις αθλητές μπήκαν στο στάδιο σχεδόν ταυτόχρονα, με τον Πέτρος να επιτίθεται αποφασιστικά και να δείχνει έτοιμος να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Όμως το σενάριο άλλαξε δραματικά. Στα τελευταία 200 μέτρα ο Πέτρος άρχισε να «λυγίζει», ο Σίμπου τον πλησίασε απειλητικά και τα τελευταία βήματα εξελίχθηκαν σε πραγματική μάχη σώμα με σώμα. Οι δύο δρομείς σωριάστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη γραμμή, σταματώντας το χρονόμετρο στο 2:09.48.

Το φώτο φίνις έδωσε την απάντηση: ο Σίμπου ήταν νικητής για μόλις τρία εκατοστά του δευτερολέπτου (0.03), σε έναν από τους πιο δραματικούς τερματισμούς που έχει ζήσει ποτέ το αγώνισμα.