Στο Σπλιτ για την ανατροπή ο Παναθηναϊκός

Τα... ρέστα του για πρόκριση στους «4» του Euro Cup ανδρών παίζει απόψε (28/3, 19:00) η ομάδα υδατοσφαίρισης του Παναθηναϊκού, που αντιμετωπίζει στο Σπλιτ την τοπική Γιάντραν, στον αγώνα ρεβάνς της προημιτελικής φάσης.

Οι πρωταθλητές Κροατίας πέρασαν με νίκη 11-10 από το Σεράφειο στο πρώτο παιχνίδι, που έγινε στις 19/3, και έχουν εξασφαλίσει προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά. Η διαφορά φυσικά είναι η ελάχιστη δυνατή και οι «πράσινοι» πιστεύουν ότι μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση, παρά το γεγονός ότι θα αγωνιστούν σε μία δύσκολη έδρα. Η αλήθεια είναι ότι, σε σχέση με το πρώτο ματς, το «τριφύλλι» έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, καθώς στο Σεράφειο δεν «τράβηξαν» βασικά επιθετικά ατού του Δημήτρη Μάζη, με τους πρώτους τρεις σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση (Παπασηφάκης, Γκιουβέτσης, Παπανικολάου) να πευχαίνουν αθροιστικά... ένα γκολ. Από την άλλη πλευρά, η Γιάντραν είναι μία ομάδα με πολλούς έμπειρους παίκτες και γνωρίζει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις, οπότε είναι λογικό να προβάλλει ως το φαβορί.

Διαιτητές της αναμέτρησης στο Σπλιτ θα είναι ο Ιταλός Αλεσάντρο Σεβέρο και ο Γάλλος Σεμπαστιάν Ντερβιέ.

Σημειώνεται ότι ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει πιθανότατα στα ημιτελικά την ουγγρική Βαζούτας, η οποία αντιμετωπίζει στη Ρουμανία την Οραντέα, έχοντας εξασφαλίσει μεγάλο προβάδισμα με τη νίκη της 14-8 στη Βουδαπέστη. Στους άλλους δύο προημιτελικούς, η Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς ουσιαστικά «καθάρισε» από το πρώτο παιχνίδι την Πρίμορατς Κότορ του Σάκη Κεχαγιά, νικώντας την με 14-10 στο Μαυροβούνιο, ενώ η Μαρσέιγ έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Σαμπαντέλ, την οποία νίκησε 17-12 στη Μασσαλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ