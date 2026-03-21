Μόνος πρώτος ο Υδραϊκός στον Β2 Όμιλο, πολύτιμα τρίποντα για Εθνικό και ΝΟ Χίου

Ο Εθνικός, ο Υδραϊκός και ο ΝΟ Χίου πήραν σημαντικές νίκες στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Β2 Ομίλου της Β’ φάσης του πρωταθλήματος Waterpolo League Ανδρών.

Πολύτιμο «διπλό» πήρε ο Υδραϊκός στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός» της Πάτρας. Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη, με επιβλητική εμφάνιση, νίκησε με 20-9 τον ΝΟ Πατρών, στην αχαϊκή πρωτεύουσα, για την 6η αγωνιστική του Β2 Ομίλου της Β’ φάσης του πρωταθλήματος Waterpolo League Ανδρών.

Έτσι ο Υδραϊκός βρίσκεται, πλέον, μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας του συγκεκριμένου Ομίλου, έχοντας φτάσει στους 34 βαθμούς και είναι πλέον αυτός το μεγάλο φαβορί για συμμετοχή στα play in. Ο ΝΟ Πατρών παραμένει στη 7η και προτελευταία θέση με 7 βαθμούς.

Οι Πατρινοί μπορεί να προηγήθηκαν με 4-3 στο πρώτο οκτάλεπτο, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στη συνέχεια, με βασικό όπλο την άμυνα και πλουραλισμό στην επίθεση και έφτασαν στην επικράτηση, αυξάνοντας τη διαφορά μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Άντζιτς με 5 γκολ.

Οκτάλεπτα: 4-3, 1-5, 3-5, 1-7.

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.

Πιο αποτελεσματικός στο δεύτερο ημίχρονο, ο Εθνικός κατάφερε να επιβληθεί του ΑΝΟ Γλυφάδας με 12-8, στο κολυμβητήριο του Πειραιά για την 6η αγωνιστική της Β΄ Φάσης στη Waterpolo League.

Με την τρίτη συνεχόμενη νίκη της η ομάδα του Φάνη Κουντουδιού έφθασε τους 27 βαθμούς και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του Β2 Ομίλου, διατηρώντας μαθηματικές ελπίδες για να εξασφαλίσει μια θέση στα play in. Όσο για τους φιλοξενούμενους, που παραμένουν στην κορυφή με 33 βαθμούς, ήταν η πρώτη ήττα στη Β΄ Φάση του πρωταθλήματος.

Οι παίκτες του Γιώργου Παπαδόπουλου ξεκίνησαν καλύτερα στον αγώνα αφού προηγήθηκαν με 1-0 και 2-1, αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν στη δεύτερη περίοδο να περάσουν μπροστά με 4-2. Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο μέχρι το τρίτο οκτάλεπτο, αλλά στο τέταρτο ο Εθνικός παρουσιάστηκε πιο αποφασισμένος και με ένα σερί 3-0 μετέτρεψε το ρευστό 7-6 σε 10-6, εξασφαλίζοντας, ουσιαστικά, τη νίκη.

Ο Ντόρντε Τεσάνοβιτς και ο Παναγιώτης Λαδάς πέτυχαν από τρία γκολ για τους νικητές, ενώ ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος σκόραρε τέσσερις φορές για τον ΑΝΟ Γλυφάδας

Οκτάλεπτα: 2-2, 2-2, 3-2, 5-2

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.

Ο ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ πήρε το πολύτιμο τρίποντο στην έδρα του, στο Ιωνικό κολυμβητή του ακριτικού νησιού, καθώς επιβλήθηκε με 20-14 επί του ΟΦΘ για την 6η αγωνιστική του Β2 Ομίλου της Β’ φάσης του πρωταθλήματος Waterpolo League Ανδρών.

Έτσι η ομάδα της μαστίχας έφτασε στους 29 βαθμούς και βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας του συγκεκριμένου Ομίλου, έχοντας ακόμα ελπίδες για τη συμμετοχή της στα play in. Ο ΟΦΘ παραμένει στην 5η θέση του Β2 με 12 βαθμούς.

Οι παίκτες του Μάκη Μικέδη πήραν τον έλεγχο του από το ξεκίνημα, έχοντας κυριαρχήσει σε όλους τους τομείς, αύξαναν τη διαφορά μέχρι το τρίτο οκτάλεπτο, ενώ στο τελευταίο χαλάρωσαν αμυντικά, καθώς είχαν εξασφαλίσει άνετο προβάδισμα. Κορυφαίος σκόρερ των νικητών ο Ι. Πανταζόπουλος, που πέτυχε 5 γκολ, όσα και ο Σάλεχ από πλευράς ΟΦΘ.

Οκτάλεπτα: 4-1, 6-4, 5-3, 5-6.

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.