Το πρώτο οκτάλεπτο ήταν ισορροπημένο (4-3), με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ άρχισε να αποκτά τον έλεγχο στη δεύτερη περίοδο (4-2) και πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά τριών τερμάτων.
Η καθοριστική «έκρηξη» ήρθε στο τρίτο οκτάλεπτο, όπου οι γηπεδούχες επιβλήθηκαν ολοκληρωτικά, πετυχαίνοντας 8-4. Στο φινάλε παρέμειναν το ίδιο αποτελεσματικές (7-3), φτάνοντας στο επιβλητικό τελικό σκορ 23-12.
Σκόρερ ΠΑΟΚ
Καριπίδου Σ. 6, Γραϊκού 5 (1 πεν.), Ura 5, Μπερίκου 2, Σαουλίδη 2 (1 πεν.), Καριπίδου Β. 2 (1 πεν.), Σκορδίλη 1.
Σκόρερ ΝΕ Πατρών
Nishiyama 6 (3 πεν.), Τσιμάρα 3, Κακαϊδή 2, Τσίγκα 1.
Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-2, 8-4, 7-3