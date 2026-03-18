Ο ΠΑΟΚ DOMUS ERGO επιβλήθηκε απόλυτα της ΝΕ Πατρών στο Ποσειδώνιο, φτάνοντας σε μια εύκολη επικράτηση με 23-12, κυρίως χάρη στην έντονη άνοδο της απόδοσής του στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Το πρώτο οκτάλεπτο ήταν ισορροπημένο (4-3), με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ άρχισε να αποκτά τον έλεγχο στη δεύτερη περίοδο (4-2) και πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά τριών τερμάτων.

Η καθοριστική «έκρηξη» ήρθε στο τρίτο οκτάλεπτο, όπου οι γηπεδούχες επιβλήθηκαν ολοκληρωτικά, πετυχαίνοντας 8-4. Στο φινάλε παρέμειναν το ίδιο αποτελεσματικές (7-3), φτάνοντας στο επιβλητικό τελικό σκορ 23-12.

Σκόρερ ΠΑΟΚ

Καριπίδου Σ. 6, Γραϊκού 5 (1 πεν.), Ura 5, Μπερίκου 2, Σαουλίδη 2 (1 πεν.), Καριπίδου Β. 2 (1 πεν.), Σκορδίλη 1.

Σκόρερ ΝΕ Πατρών

Nishiyama 6 (3 πεν.), Τσιμάρα 3, Κακαϊδή 2, Τσίγκα 1.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 4-2, 8-4, 7-3