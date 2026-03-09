Με Γιάντραν Σπλιτ ο Παναθηναϊκός στους «8»

Από Γιάντραν σε... Γιάντραν και από πρωταθλήτρια σε πρωταθλήτρια, θα συνεχιστεί η πορεία του Παναθηναϊκού στο Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών.

Μετά τη δραματική πρόκριση επί της Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι στους «16», οι «πράσινοι» κληρώθηκαν σήμερα να αντιμετωπίσουν στα προημιτελικά την πρωταθλήτρια Κροατίας Γιάντραν Σπλιτ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στις 18 Μαρτίου στο Σεράφειο και τη ρεβάνς δέκα ημέρες αργότερα (28/3) στο Σπλιτ.

Πρόκειται καταφανώς για μία δύσκολη κλήρωση για τον Παναθηναϊκό, απέναντι σε μία ομάδα που προέρχεται και αυτή (όπως και η Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι) από τον Β΄ όμιλο του Champions League, όπου τερμάτισε τέταρτη, με απολογισμό μία νίκη και πέντε ήττες. Στη φάση των «16» του Euro Cup, οι πρωταθλητές Κροατίας απέκλεισαν εύκολα με δύο νίκες την ουγγρική Τσόλνοκι, ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα βρίσκονται στη δεύτερη θέση με επτά νίκες και μία ήττα στα πέναλτι, έχοντας όμως δύο ματς λιγότερα από την πρωτοπόρο Γιουγκ Ντουμπρόβνικ.

Να σημειωθεί ότι, αν το «τριφύλλι» ξεπεράσει το εμπόδιο της Γιάντραν Σπλιτ, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ουγγρική Βαζούτας (την οποία οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν ήδη στη φάση των ομίλων) και τη ρουμανική Οραντέα.

Η κλήρωση των προημιτελικών του Euro Cup ανδρών (18 & 28 Μαρτίου):

1. Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο) ή Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)-Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία)

2. Μαρσέιγ (Γαλλία)-Σαμπαντέλ (Ισπανία)

3. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία)

4. Βαζούτας (Ουγγαρία)-Οραντέα (Ρουμανία)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών (25 Απριλίου & 9 Μαΐου):

1. Νικητής 1-Νικητής 2

2. Νικητής 3-Νικητής 4

Τελικοί (23 Μαΐου & 6 Ιουνίου)

Νικητής 1-Νικητής 2

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ