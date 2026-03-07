Στο Μαυροβούνιο για την ιστορική πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν στη ρεβάνς της φάσης των «16» τη Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι, έχοντας εξασφαλίσει ένα ελάχιστο πλεονέκτημα από τον πρώτο αγώνα στο Σεράφειο (24/2), στον οποίο επικράτησαν με 11-10. Ουσιαστικά, οι δύο ομάδες ξεκινούν από σχεδόν κοινή αφετηρία και θα παλέψουν για να πάρουν το εισιτήριο για την οκτάδα, με το «τριφύλλι» να θέλει νίκη ή ισοπαλία και τους πρωταθλητές Μαυροβουνίου να κυνηγούν το +2. Σε περίπτωση που οι γηπεδούχοι επικρατήσουν με διαφορά ενός γκολ, η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι.
Μειονέκτημα για τον Παναθηναϊκό ενδεχομένως να αποτελέσει η κούραση από το βεβαρυμένο πρόγραμμα των τελευταίων εβδομάδων. Μετά το πρώτο ματς με τη Γιάντραν, η ομάδα του Δημήτρη Μάζη έδωσε δύο αγώνες στο final-4 του κυπέλλου (27-28/2), χάνοντας στις λεπτομέρειες το τρόπαιο από τον Ολυμπιακό, ακολούθως ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ (4/3, νίκη με 15-13), ενώ μετά τη ρεβάνς στο Χέρτσεγκ Νόβι οι «πράσινοι» έχουν άλλες δύο σημαντικές και δύσκολες αναμετρήσεις στη Waterpolo League, με τον Απόλλωνα Σμύρνης (11/3) και τον Ολυμπιακό (15/3).
Η σημερινή αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), με διαιτητές τον Ιταλό Ραφαέλε Κολόμπο και τον Γερμανό Γκέρνοτ Χέντσελ.
Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ