Στο Μαυροβούνιο για την ιστορική πρόκριση ο Παναθηναϊκός

Τη μεγάλη μάχη για μία ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup δίνει σήμερα Σάββατο (7/3, 20:00) η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης του Παναθηναϊκού στο Μαυροβούνιο.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν στη ρεβάνς της φάσης των «16» τη Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι, έχοντας εξασφαλίσει ένα ελάχιστο πλεονέκτημα από τον πρώτο αγώνα στο Σεράφειο (24/2), στον οποίο επικράτησαν με 11-10. Ουσιαστικά, οι δύο ομάδες ξεκινούν από σχεδόν κοινή αφετηρία και θα παλέψουν για να πάρουν το εισιτήριο για την οκτάδα, με το «τριφύλλι» να θέλει νίκη ή ισοπαλία και τους πρωταθλητές Μαυροβουνίου να κυνηγούν το +2. Σε περίπτωση που οι γηπεδούχοι επικρατήσουν με διαφορά ενός γκολ, η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι.

Μειονέκτημα για τον Παναθηναϊκό ενδεχομένως να αποτελέσει η κούραση από το βεβαρυμένο πρόγραμμα των τελευταίων εβδομάδων. Μετά το πρώτο ματς με τη Γιάντραν, η ομάδα του Δημήτρη Μάζη έδωσε δύο αγώνες στο final-4 του κυπέλλου (27-28/2), χάνοντας στις λεπτομέρειες το τρόπαιο από τον Ολυμπιακό, ακολούθως ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ (4/3, νίκη με 15-13), ενώ μετά τη ρεβάνς στο Χέρτσεγκ Νόβι οι «πράσινοι» έχουν άλλες δύο σημαντικές και δύσκολες αναμετρήσεις στη Waterpolo League, με τον Απόλλωνα Σμύρνης (11/3) και τον Ολυμπιακό (15/3).

Η σημερινή αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), με διαιτητές τον Ιταλό Ραφαέλε Κολόμπο και τον Γερμανό Γκέρνοτ Χέντσελ.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ