Μάζης: «Θα πάμε για να πάρουμε την πρόκριση στο Μαυροβούνιο»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι με 11-10, που δίνει προβάδισμα πρόκρισης στο «τριφύλλι», ο Δημήτρης Μάζης στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, αλλά και στη δυσκολία της ρεβάνς που ακολουθεί εκτός έδρας.

Ο τεχνικός των «πρασίνων» τόνισε πως η διαφορά του ενός γκολ δεν εξασφαλίζει τίποτα, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του θα πρέπει να παρουσιαστεί εξίσου συγκεντρωμένη για να ολοκληρώσει την προσπάθεια πρόκρισης.

«Ήταν μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή νίκη για εμάς. Έχουμε να παίξουμε άλλα τέσσερα κρίσιμα οκτάλεπα στην έδρα ενός δυνατού ευρωπαϊκού αντιπάλου. Το ένα γκολ διαφορά δεν είναι μεγάλο ωστόσο θα πάμε για να πάρουμε την πρόκριση εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο Μάζης.

Με τη σειρά του ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Άντριαν Γουάινμπεργκ, τόνισε: «Παίξαμε ένα πολύ δυνατό ματς πολύ υψηλού επιπέδου και θεωρώ ότι η ομάδα μας έκανε έναν πολύ καλό αγώνα. Η Γιαντράν είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος και σίγουρα αυτό δίνει και μεγαλύτερη αξία στη νίκη μας. Τώρα το δεύτερο ματς θα είναι εντελώς διαφορετικό και πρέπει να μπούμε και πάλι με την ίδια πειθαρχία και το ίδιο πάθος»