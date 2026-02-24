Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι με σκορ 11-10 στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν συγκεντρωμένοι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αξιοποιώντας την ώθηση της έδρας.

Με δυνατή άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση, η ομάδα του Παναθηναϊκού κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο και, χάρη στο γκολ του Νίκου Παπασηφάκη 24 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, αλλά και με «ήρωα» τον Ουάινμπερκ, ο οποίος πραγματοποίησε καθοριστική απόκρουση στο τέλος, πήρε τη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το «τριφύλλι» αποκτά ένα οριακό αλλά σημαντικό -κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο- προβάδισμα πρόκρισης και ταξιδεύει στο Μαυροβούνιο με στόχο να το υπερασπιστεί στη ρεβάνς της 7ης Μαρτίου, διεκδικώντας την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το ματς

Η Γιάντραν μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι κερδίζοντας το πρώτο σπριντ και άνοιξε το σκορ με τον Μερκούλοφ για το 0-1. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα, βελτίωσε την άμυνά του και ισοφάρισε με τον Μπανίσεβιτς (1-1). Οι «πράσινοι» ανέβασαν ρυθμό, με τον Σκουμπάκη να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ για το 2-1, ενώ ο Νικολαΐδης στον παίκτη παραπάνω έκανε το 3-2. Με σημαντικές αποκρούσεις από τους τερματοφύλακες και δυνατές μονομαχίες, το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (3-2).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Γιάντραν κέρδισε ξανά το σπριντ στην έναρξη της περιόδου και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3, όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις στην επίθεση. Ο Μπανίσεβιτς σκόραρε για το 4-3, ενώ ο Αλβέρτης ανέβασε τη διαφορά στο +2 (5-3). Παρά τη μείωση των Μαυροβούνιων με τον Ράντοβιτς (6-4) και το γκολ του Βαλέρα για το 6-5, οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο. Ο Παπασηφάκης έκανε το 7-5 και λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου ο Χαλυβόπουλος σημείωσε εντυπωσιακό γκολ, διαμορφώνοντας το 8-5. Καθοριστικές ήταν και οι συνεχόμενες αποκρούσεις του Ουάινμπερκ, που κράτησαν το προβάδισμα του Παναθηναϊκού μέχρι την ανάπαυλα.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά την τρίτη περίοδο και ανέβασε τη διαφορά, με τον Παπαδηφάκη να σκοράρει για το 9-7, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους «πράσινους». Νωρίτερα, η Γιάντραν είχε μειώσει με τον Γιάνοβιτς (8-6), ενώ ο Ράντοβιτς έφερε το παιχνίδι στο 8-7, κρατώντας τους Μαυροβούνιους κοντά στο σκορ. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε καλές άμυνες και κέρδισε πέναλτι, χωρίς όμως να καταφέρει να «κλειδώσει» το ματς, καθώς ο τερματοφύλακας Άντριτς πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση.

Η Γιάντραν αντέδρασε στα τελευταία λεπτά, με τον Γκοϊκοβιτς να μειώνει σε 9-8 και τον Ουάινμπερκ να κρατά προσωρινά το προβάδισμα με κρίσιμη απόκρουση. Τελικά, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Γιάνοβιτς να ευστοχεί για το 9-9, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της τελευταίας περιόδου.

Το τελευταίο οκτάλεπτο ξεκίνησε με μεγάλη ένταση και τις δύο ομάδες να δίνουν μάχη σε κάθε κατοχή, χωρίς να βρουν άμεσα τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Ουάινμπερκ κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό με διαδοχικές σημαντικές αποκρούσεις, όμως η Γιάντραν κατάφερε να πάρει προβάδισμα με τον Βαλέρα για το 9-10, βάζοντας πίεση στους «πράσινους» στα τελευταία λεπτά.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση, με τον Χαλυβόπουλο να ισοφαρίζει σε 10-10 περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Λίγο αργότερα, ο Παπασηφάκης πέτυχε σπουδαίο γκολ για το 11-10, ολοκληρώνοντας την ανατροπή μέσα σε αποθέωση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Ουάινμπερκ πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση, «σφραγίζοντας» τη νίκη του Παναθηναϊκού, που επικράτησε με 11-10 και πήρε σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Μαυροβούνιο.

Τα οκτάλεπτα: 3-2. 5-3, 1-4, 2-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης, Νικολαϊδης 1, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης

ΓΙΑΝΤΡΑΝ ΧΕΡΤΣΡΓΚ ΝΟΒΙ (Βλάντιμιρ Γκοϊκοβιτς): Αντριτς, Χόλοντ, Στούπαρ, Ομπράντοβιτς, Βούγιοβιτς, Βαλέρα 3, Μερκούλοφ 1, Γκοϊκοβιτς 1, Λάζιτς 1, Σλάντοβιτς, Γιάνοβιτς 2, Β. Ράντοβιτς 2, Ιλ. Ράντοβιτς, Βράνες

Διαιτητές: Γκόμεθ (Ισπανία), Ερτσε (Ουγγαρία)