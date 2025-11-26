Στο Final-4 του Κυπέλλου Γυναικών ο ΝΟ Βουλιαγμένης

Με μεγάλο «διπλό» στο Λαιμό, ο ΝΟ Βουλιαγμένης εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών, που θα πραγματοποιηθεί στις 3-4 Απριλίου.

Η ομάδα της Κικής Λιόση αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο μισό του αγώνα και επικράτησε του Εθνικού Πειραιά με 12-8, σφραγίζοντας το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης στην προημιτελική αναμέτρηση της Τετάρτης (26/11).

Στον ημιτελικό, η Βουλιαγμένη θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον νικητή του παιχνιδιού ανάμεσα στον ΝΟ Πατρών και τον Άλιμο ΝΑΣ Bettson.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τις γηπεδούχες, που απέκτησαν προβάδισμα με 3-1 προς το φινάλε της πρώτης περιόδου. Ο Εθνικός, υπό την καθοδήγηση του Ορέστη Σαλάχα και με την πολύτιμη συμβολή της Αριάδνης Καραμπέτσου, αντέδρασε, πέρασε μπροστά με 5-6 λίγο πριν το ημίχρονο και διατήρησε το προβάδισμα φτάνοντας το σκορ στο 6-7, έξι λεπτά μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου.

Από εκεί και πέρα, όμως, η Βουλιαγμένη ανασυντάχθηκε αμυντικά, πήρε τον έλεγχο του ρυθμού και γύρισε το παιχνίδι. Με ένα επιμέρους 3-0 ανέτρεψε το σκορ σε 9-7 και κρατώντας σταθερά την υπεροχή στο τελευταίο οκτάλεπτο, άνοιξε τη διαφορά στα τέσσερα τέρματα, διαμορφώνοντας το τελικό 12-8.

Οκτάλεπτα: 4-3, 1-3, 4-1, 3-1

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