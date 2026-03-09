Τσουβέλας: Ο θεατής που λιποθύμησε έχοντας πιει ένα μπουκάλι ουίσκι και η αντίδραση του πατέρα του για τη Ραμόνα (vid)

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha βρέθηκε την Κυριακή ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο γνωστός stand up comedian μίλησε για απρόοπτα περιστατικά που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των παραστάσεών του, για τον δημοφιλή χαρακτήρα «Ραμόνα» που έχει δημιουργήσει, αλλά και για τη μακροχρόνια σχέση του με τη σύντροφό του.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε αρχικά σε δύο ιδιαίτερες στιγμές που τον αιφνιδίασαν ενώ βρισκόταν στη σκηνή. Όπως εξήγησε, ένα περιστατικό σημειώθηκε σε παράστασή του στην Καβάλα, όταν ένας θεατής λιποθύμησε λόγω της έντονης ζέστης.

Το περιστατικό με τον θεατή που λιποθύμησε στην Καβάλα

«Μια στιγμή που με έκανε να επιστρατεύσω λίγο παραπάνω την ψυχραιμία και το χιούμορ μου ήταν όταν στην Καβάλα λιποθύμησε θεατής. Είχαμε 2.000 άτομα σε ανοιχτό θέατρο με πολλή ζέστη. Λιποθυμάει, λοιπόν, κάποιος και σκέφτομαι πως είναι από τη ζέστη. Φεύγω από τη σκηνή και πάω στην κερκίδα. Κατευθείαν, βούτηξα κάτω και με χειροκρότησαν για το αυτονόητο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όταν πλησίασε τον θεατή για να διαπιστώσει αν είναι καλά, εκείνος του απάντησε: «Έχω πιει ένα μπουκάλι ουίσκι, συνεχίστε, θα ακούω εδώ έτσι κάτω». Όπως είπε ο κωμικός, εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε να του απαντήσει: «δεν μας χ…εις τώρα».

Ατύχημα θεατή σε παράσταση στη Θεσσαλονίκη

Σε άλλο περιστατικό που θυμήθηκε, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ανέφερε ότι σε παράστασή του στη Θεσσαλονίκη μια κοπέλα έπεσε από σκαλιά και τραυματίστηκε. «Και μια άλλη φορά, στη Θεσσαλονίκη, μια κοπέλα έπεσε έξι σκαλιά και έσπασε το πόδι της. Εκεί επιστράτευσα το νοσοκομείο, δεν μπόρεσα εγώ να κάνω κάτι», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κωμικός μίλησε και για την περσόνα της «Ραμόνας», έναν από τους πιο γνωστούς χαρακτήρες που έχει δημιουργήσει για τις παραστάσεις και τα βίντεό του στο διαδίκτυο. Όπως αποκάλυψε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αντίδραση του πατέρα του όταν έμαθε για πρώτη φορά τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η αντίδραση του πατέρα του για τη «Ραμόνα»

«Του είπαν “ο γιος σου είναι η Ραμόνα” και μου λέει “τι εννοείς;”. Έχουν αλλάξει πράγματα, έχουμε φύγει καιρό. Ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος βαρύς, Ηπειρώτης, παπάς… Με όλα αυτά που καταλαβαίνει κάποιος. Πήρε το κινητό και το έβαλε πιο μακριά και βλέπει τη Ραμόνα και μου λέει “για ποιο λόγο ρε παιδί μου;”. Του λέω εγώ ότι έδωσα χίλια ευρώ στη μάνα για πετρέλαιο. Μετά μου κάνει “α ωραία την κάνεις, μπράβο”».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε επίσης και στην προσωπική του ζωή, μιλώντας για τη σχέση του με τη σύντροφό του, Εύα, με την οποία είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια. Όπως είπε, το χιούμορ παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά τους και συχνά λειτουργεί ως τρόπος εκτόνωσης ακόμη και στις στιγμές έντασης.

Η σχέση 13 ετών και ο ρόλος του χιούμορ

«13 χρόνια είμαστε μαζί, γελάει όλη μέρα μαζί μου η Εύα αλλά όχι καραγκιοζιλίκι. Πάντα και μια φασαρία να γίνει, κάνω κάτι και σπάω το βαρετό των σχέσεων. Προχθές έβγαλε μια φωνή σαν τον Άδωνι. Της έκανα έτσι και εγώ και το ‘σπασα. Επίσης, όταν νευριάζει κάνει το κεφάλι προς τα κάτω και την κοροϊδεύω…», ανέφερε.

Πηγή: enikos.gr