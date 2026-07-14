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Μεταγραφή αεροδρομίου: Το πρόσωπο - έκπληξη που κλείνει ο Σαμαράς, συζητιέται ήδη

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Ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει χωρίς σταματημό τα ραντεβού του κλείνοντας όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ένα ακόμη σημαντικό όνομα για το ψηφοδέλτιό του.

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Μεταγραφή αεροδρομίου: Το πρόσωπο - έκπληξη που κλείνει ο Σαμαράς, συζητιέται ήδη