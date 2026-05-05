Το δεκαήμερο των εσωκομματικών τριβών και η αγκαλιά στον αποσυνάγωγο Λαζαρίδη

Ένα εσωκομματικό «δεκαήμερο - φωτιά» έχουν μπροστά τους η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Την Πέμπτη θα συγκληθεί (εκτός απροόπτου) η εξ αναβολής συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ στις 15 Μαΐου ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Επειδή δεν ακούτε πολλά, μην νομίζετε πως δεν έχει «ψωμί» η υπόθεση. Μαθαίνω πως στην συνεδρίαση της Κ.Ο. θα δοθεί ο λόγος στους βουλευτές, αλλά έχουν ήδη γίνει κινήσεις για να μην ξεφύγει (πολύ) η κριτική προς το Μαξίμου.

Μέχρι και τον Ανδρέα Κατσανιώτη άκουσα ότι συνάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στοχο οι πέντε «αντάρτες» να λειάνουν τις αιχμές τους στην προσεχή συνεδρίαση.

Όσον για τη συνάντηση σημείο αναφοράς για τη χθεσινή μέρα, ο Άδωνις υποδέχθηκε τον Μακάριο Λαζαρίδη στο υπουργείο Υγείας προκειμένου να συζητήσουν για τις δημόσιες δομές υγείας στην Καβάλα.

Βγήκαν μάλιστα και φωτογραφία μαζί, κάτι που συνηθίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης όταν θέλει να δείξει ότι στηρίζει έναν βουλευτή. Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι τελευταία «αποσυνάγωγος» για την ηγεσία της κυβέρνησης, ενώ και ο ίδιος δεν έχει σταματήσει να καταγγέλλει ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι εντός της Νέας Δημοκρατίας έστησαν «σκευωρία» και τον οδήγησαν στην έξοδο από την κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα στο XRAY του ethnos.gr