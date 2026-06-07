21 χρόνια μετά, 63 ετών και... αγέραστος: Πώς είναι σήμερα ο Άρης Μπακόπουλος από τη «Νταντά» του Mega

Ο Κώστας Αποστολίδης μεγαλώνει… υπέροχα - Η σπάνια εμφάνιση στα 63 του χρόνια.

Η αμερικανική «Νταντά» υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα sitcoms παγκοσμίως και η ελληνική της εκδοχή, που προβλήθηκε από το Mega την περίοδο 2003 – 2005, κατάφερε να γίνει εξίσου δημοφιλής. Με προσεκτικά προσαρμοσμένο σενάριο και πρωταγωνιστές που «κουμπώσαν» ιδανικά στους ρόλους, η σειρά άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Στο πλευρό της Μαρίας Λεκάκη, ο Κώστας Αποστολίδης ενσάρκωσε τον θεατρικό επιχειρηματία Άρη Μπακόπουλο, έναν χαρακτήρα που αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό.