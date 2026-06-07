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21 χρόνια μετά, 63 ετών και... αγέραστος: Πώς είναι σήμερα ο Άρης Μπακόπουλος από τη «Νταντά» του Mega

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Ο Κώστας Αποστολίδης μεγαλώνει… υπέροχα - Η σπάνια εμφάνιση στα 63 του χρόνια.

Η αμερικανική «Νταντά» υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα sitcoms παγκοσμίως και η ελληνική της εκδοχή, που προβλήθηκε από το Mega την περίοδο 2003 – 2005, κατάφερε να γίνει εξίσου δημοφιλής. Με προσεκτικά προσαρμοσμένο σενάριο και πρωταγωνιστές που «κουμπώσαν» ιδανικά στους ρόλους, η σειρά άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Στο πλευρό της Μαρίας Λεκάκη, ο Κώστας Αποστολίδης ενσάρκωσε τον θεατρικό επιχειρηματία Άρη Μπακόπουλο, έναν χαρακτήρα που αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό.

Δείτε πώς είναι σήμερα μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr

21 χρόνια μετά, 63 ετών και... αγέραστος: Πώς είναι σήμερα ο Άρης Μπακόπουλος από τη «Νταντά» του Mega