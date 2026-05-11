Έτσι εξηγείται: Η Super Κική έχει κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και μπορεί να προβλέψει το μέλλον

Μια συνέντευξη που έχει τρομερό ενδιαφέρον (#not) παραχώρησε η Super Κική στην εκπομπή του Φειδία Παναγιώτου στο Youtube και εκεί αποκάλυψε στους θαυμαστές της (;) κάποια από τα χαρίσματά της.

«Βλέπω λίγο το μέλλον κάποιες φορές, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, και διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που ανιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Ένα ατύχημα δηλαδή μπορώ να το προλάβω. Μου είπαν ότι έχω πολύ ψηλά Α και ότι γίνεται αυτό το πράγμα» είπε αρχικά.

«Χαλάω γύρω στα 20.000 με 30.000 ευρώ τον μήνα ανάλογα και τι θα πάρω»

Η Super Κική είναι πολύ σπάταλη και θεώρησε ότι αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε ως πληροφορία:

«Μου έβαλαν το πρωί 10.000 σε αυτή την κάρτα. Στις άλλες δεν μπορώ να δω, είναι απομονωμένες και δεν μπορώ να τις δω. Θα με φτάσει για πολύ λίγο διάστημα γιατί είμαι σε φάση μετακόμισης, οπότε δύο μέρες σίγουρα. Δεν σου λέω ότι χαλάω σε δύο μέρες 10.000 ευρώ στην καθημερινότητά μου, είναι και η μετακόμιση τώρα».

Μιλώντας για τα μηναία έξοδά της, η Youtuber δήλωσε πως αυτά φτάνουν τις 20 με 30 χιλιάδες ευρώ: «Χαλάω γύρω στα 20.000 με 30.000 ευρώ τον μήνα ανάλογα και τι θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου τα κάνω όλα. Θα πάρω ένα φίλο μου και θα του πω “πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε;” ή “πάμε για ψώνια;”. Δεν θα πάω μόνη μου, θα πάρω κάποιον για παρέα, οπότε ο λογαριασμός στο τέλος θα είναι δικός μου. Δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Δεν έχω τόσα πολλά λεφτά, απλά είμαι πάρα πολύ σπάταλη» επεσήμανε.

«Το έχω χρησιμοποιήσει και για έλεγχο. Είναι αυτό που δουλεύω τώρα στη ζωή μου, να σταματήσω να πληρώνω άτομα για να είμαι μαζί μου, γιατί το έχω κάνει αυτό. Και στους γονείς μου κάνω το ίδιο, για να μη σταματήσουν να με αγαπάνε. Ανέχομαι πράγματα που δεν θα έπρεπε» υπογράμμισε η Super Κική.