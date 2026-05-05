Συναγερμός για την εκτόξευση της νεανικής βίας – Ο «καρατέκα» που ξυλοκόπησε ΑμεΑ και οι συμμορίες με μαχαίρια

Πρωτοφανή έξαρση παρουσιάζουν τα περιστατικά άγριας βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους και νεαρούς έως 25 ετών, με την ΕΛ.ΑΣ. να καταγράφει κάθε μήνα δεκάδες περιστατικά και μάλιστα να σχηματίζει δικογραφίες για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Αξιωματικοί της Αστυνομίας με μεγάλη εμπειρία εξηγούν στο ieidiseis ότι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι η εκτεταμένη χρήση μαχαιριών αλλά και τα «επαγγελματικά» χτυπήματα σε ευαίσθητα σημεία που δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν θάνατο.

Τρεις επιθέσεις σε ένα 24ωρο

Μέσα σε ένα 24ωρο, από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι το βράδυ της Κυριακής, η ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε στην Αθήνα τρεις επιθέσεις ωμής βίας που από τύχη δεν είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει κάποιος τη ζωή του.

Η σκληρότερη εξ αυτών σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια κατά τη διάρκεια τοπικού πανηγυριού. Εκεί 25χρονος που γνωρίζει την πολεμική τέχνη «Κουνγκ Φου» ξυλοκόπησε 17χρονο ΑμεΑ. Η 20χρονη σύντροφος του δράστη όχι μόνο δεν τον συγκράτησε αλλά κατηγορείται ότι εξαπέλυσε και εκείνη επίθεση. Όταν η μητέρα του 17χρονου έφτασε στο σημείο είδε τον γιο της να αιμορραγεί από τη μύτη, το αυτί και το στόμα. Το σαγόνι του θύματος έσπασε από «επαγγελματικό» χτύπημα.

Ο δράστης και η σύντροφός του εντοπίστηκαν έξω από κατάστημα στον Κορυδαλλό και συνελήφθησαν. Ο 25χρονος παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον ανήλικο λέγοντας όμως ότι το θύμα ήταν αυτό που τον χτύπησε πρώτα από πίσω. Η σύντροφός του παραδέχτηκε ότι χτύπησε τη μία από τις δύο αδερφές του ανήλικου λέγοντας και αυτή ότι η ίδια ήταν που δέχτηκε πρώτα χτύπημα.

Ο 17χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με σπασμένο σαγόνι, αιμάτωμα στο δεξί μάτι και μώλωπες στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η αδερφή του νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα στη μύτη, καθώς δέχθηκε χτύπημα σε σημείο όπου είχε υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική επέμβαση.

Μία ημέρα μετά, την Κυριακή, έλαβαν χώρα δύο βίαιες επιθέσεις σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι. Αρχικά ομάδα περίπου 10 νεαρών έστησε ενέδρα σε τέσσερις ανήλικους στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Οι δράστες προσέγγισαν τα θύματα και τα ρώτησαν από ποια περιοχή είναι. Στη συνέχεια εξαπέλυσαν την επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκε σε μηρό και πλάτη από μαχαίρι ένας 15χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Όπως λένε αρμόδιες πηγές, εάν το μαχαίρι είχε πετύχει αρτηρία τότε θα μιλούσαμε για ακόμα μία τραγωδία.

Μόλις λίγη ώρα αργότερα στην οδό Αρτέμωνος στο Παγκράτι ένας 14χρονος ξυλοκοπήθηκε από ομάδα περίπου 10 ατόμων. Το θύμα δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου νοσηλεύεται.

1.000 ανήλικοι στο νοσοκομείο



Τον περασμένο χρόνο (2025) μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία περίπου 1000 ανήλικοι που έπεσαν θύματα επιθέσεων ή συμμετείχαν σε συμπλοκές και τραυματίστηκαν. Το προπερασμένο Σαββατοκύριακο νοσηλεύτηκαν σε παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής εννιά παιδιά ηλικίας από 12 έως 16 ετών.

Η εγκληματικότητα πάντως «σαρώνει» και στις ηλικίες από 18 έως 25 ετών. Αυτό φαίνεται και στις περιπολίες που πραγματοποιούν οι αστυνομικοί, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες σε πλατείες των βορείων, των νοτίων και των δυτικών προαστίων του λεκανοπεδίου.

Μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στις παρακάτω περιοχές της Αττικής: Μαρούσι, Κηφισιά, Πειραιάς, Κυψέλη, Κολωνός, Σεπόλια, Δάφνη, Υμηττός, Περιστέρι, Ηλιούπολη, Γλυφάδα, Μενίδι, Λιόσια, Πετρούπολη.

Πηγή: ieidiseis.gr