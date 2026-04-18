Φωτιά στην Αχαΐα, σε δασική έκταση - Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) σε δασική περιοχή πάνω από την Ακράτα, στον Άμπελο, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Η Πυροσβεστική υπηρεσία Ακράτας ενισχύθηκε με δυνάμεις από Αίγιο και Πάτρα.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

Για τη φωτιά εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Αμπέλου Αχαΐας:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άμπελος της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άνω_Πορόβιτσα απομακρυνθείτε προς #Ακράτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Πηγή: ethnos.gr