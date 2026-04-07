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Εργάσιμη ή ημιαργία η Μεγάλη Πέμπτη; Τι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα

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Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας κατά την οποία αναχωρούν από την Αθήνα και τα αστικά κέντρα οι περισσότεροι εκδρομείς του Πάσχα.

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Εργάσιμη ή ημιαργία η Μεγάλη Πέμπτη; Τι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα