Εργάσιμη ή ημιαργία η Μεγάλη Πέμπτη; Τι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας κατά την οποία αναχωρούν από την Αθήνα και τα αστικά κέντρα οι περισσότεροι εκδρομείς του Πάσχα.

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