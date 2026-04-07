Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Εργάσιμη ή ημιαργία η Μεγάλη Πέμπτη; Τι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα 07-04-2026 22:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας κατά την οποία αναχωρούν από την Αθήνα και τα αστικά κέντρα οι περισσότεροι εκδρομείς του Πάσχα. διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ Ευθείες βολές δημοσιογράφου σε Αλέξη Τσίπρα: «Τον βρίσκεις να σου κλέβει τα κοσμήματα και αφού του μιλήσεις, του δίνεις και τα μετρητά» dailymedia.gr Ο Νίστρουπ το 'χει καταλάβει: Ο παίκτης που είναι το μεγαλύτερο project του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια menshouse.gr Χωρίς ρετούς και φίλτρα: Η Σαμπρίνα ποζάρει με μπικίνι στα 56 της και βάζει τα γυαλιά στις influencers (Pic) dailymedia.gr Ούτε δεκάρι, ούτε οκτάρι: Ο παίκτης που θυμίζει Μάρκο Πάσαλιτς στον ρόλο, μπορεί αθόρυβα να κάνει τη διαφορά menshouse.gr Εκεί ποντάρει: Γι’ αυτό δε χάνει την πρωτιά στις εκλογές η ΝΔ… instanews.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το ποδοσφαιρικό κουίζ είσαι διάνοια menshouse.gr Πειραματισμοί τέλος: Ο Τσίπρας πάει για την πρωτιά instanews.gr Κατεβαίνουν από τα βόρεια προάστια στην Καλλιθέα για να τα δοκιμάσουν: Για τα καλύτερα σοκολατάκια της Αθήνας αξίζει να κάνεις χιλιόμετρα menshouse.gr Εργάσιμη ή ημιαργία η Μεγάλη Πέμπτη; Τι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα SHARE