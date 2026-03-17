Πώς βρήκαν τον Γιωτόπουλο, αρχηγό της «17 Νοέμβρη», μετά τη δολοφονία Σόντερς (vid)

Στη δολοφονία του Βρετανού ταξιάρχου Στίβεν Σόντερς και την εμφάνιση του «κυρίου Χ.» ή αλλιώς «Κίτσου», αναφέρθηκαν στο 4ο μέρος του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΪ.

Ήταν ο άνθρωπος που ζήτησε και επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη (ήταν και τότε σε αυτή τη θέση) και άρχισαν οι συναντήσεις με τον «κύριο Χ». Έδωσε πληροφορίες για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης 17 Ν. Όπως αναφέρθηκε, ιστορικό στέλεχος της εγχώριας τρομοκρατίας, δεν έδωσε ποτέ συγκεκριμένα ονόματα, άλλα «ήξερε πολλά, ήξερε πώς λειτουργούσε το δίκτυο αλλά πίστευε πια ότι ήταν αδιέξοδο».

Αποκαλύφθηκε δε, ότι το όνομα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου «ψιθυριζόταν» στους διαδρόμους των υπηρεσιών ασφαλείας πολλά χρόνια πριν από την εξάρθρωση της οργάνωσης. Αλλά πέρασαν χρόνια μέχρι να κάνουν συνδυασμό στοιχείων έπειτα από προσεκτική ανάγνωση των προκηρύξεων: Ο συντάκτης τους είχε υψηλή μόρφωση, γαλλική παιδεία και αντιστασιακή δράση.

«Καναμε ένα παιχνίδι», δήλωσε ο Φώτης Νασιάκος, τότε αρχηγός της ΕΛΑΣ, αναφερόμενος σε μια συνάντηση στο υπουργείο, παρουσία του Μ.Χρυσοχοϊδη και στελέχους των βρετανικών υπηρεσιών. Ηταν παραμονές Χριστουγέννων του 2001 και εκείνος προκάλεσε τον Βρετανό να γράψουν σε χαρτί το όνομα του ανθρώπου που θεωρούσαν αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Ο ένας έγραψε Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο άλλος έγραψε ο αρχηγός της ΛΕΑ (οργάνωσης που είχε δράσει στα χρόνια της χούντας).

Ο Γιωτόπουλος και η Κούβα

Ήταν ο ίδιος άνθρωπος. Και ήταν η περίοδος που οι γαλλικές Αρχές είχαν εντοπίσει μία φωτογραφία του Αλ. Γιωτόπουλου. Οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών έμαθαν ότι ο Γιωτόπουλος είχε εκπαιδευτεί στην Κούβα.

Ο πρέσβης Αποστολίδης (τότε επικεφαλής της ΕΥΠ) πήγε στην Αβάνα και το στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής Φώτης Παπαγεωργίου ανέλαβε να ψάξει για την οικογένεια του Γιωτόπουλου. Βρήκε την αδελφή του, αλλά κανένας δεν ήθελε να μιλήσει. «Φτάσαμε να παρακολοθούμε και όλα τα περίπτερα που πουλούσαν γαλλικές εφημερίδες. Αλλά και πάλι, δεν πήγαινε εκεί, πήγαινε στον Ελευθερουδάκη…», σημείωσε ο Φ. Παπαγεωργίου.

Το δεύτερο όνομα που ήρθε στην επιφάνεια ήταν αυτό του Βασίλη Τζωρτζάτου. Είχε συλληφθεί και προσαχθεί στην Αντιτρομοκρατική για απόπειρα εναντίον Αμερικανού. «Οταν προσήχθη ο Τζωρτζάτος», θυμήθηκε ο κ. Χρυσοχοϊδης, «άρχισαν οι φωνές για σκευωρίες, τον άφησε ελεύθερο η ΕΛΑΣ».

Ο Μ. Χρυσοχοϊδης δεν θέλησε να πει οτιδήποτε για την ταυτότητα του ανθρώπου, που μετά τη δολοφονία Σόντερς εμφανίστηκε με κρίσιμες πληροφορίες του. Οι συζητήσεις ήταν πολλές και με τον μετέπειτα αρχηγό της ΕΛΑΣ Φώτη Νασιάκο, που τον αποκαλούσε «Κίτσο».

Επαφή με παλιούς συντρόφους

Αμερικανός πράκτορας ήρθε σε επαφή με παλιούς συντρόφους του Γιωτόπουλου στη Γαλλία και βρήκε τον Βίκτωρα Αναγνωστόπουλο. «Αρχισε να μου μιλάει για τον αρχηγό της 17 Ν. Αρχισε να λέει στοιχεία, για τον πατέρα του, που ήταν ιστορικό στέλεχος της “ανορθόδοξης” Αριστεράς. Κατάλαβα ότι μιλούσε για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο».

Αλλά η δολοφονία Σόντερς είχε βάλει στις έρευνες τους Βρετανούς. Όπως σημείωσε το πρώην στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής στη Βρετανία Ντάνκαν Τζάρεντ «οι κοινωνίες νικούν την τρομοκρατία, είπαμε στην κοινωνία ότι χρειαζόμασταν βοήθεια».

Οι Βρετανοί διαπίστωσαν τα λάθη που έκαναν οι ελληνικές διωκτικές Αρχές. Ήταν χαρακτηριστικό ότι μόνο όταν το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο δολοφονήθηκε ο Σόντερς μεταφέρθηκε στην αυλή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διαπιστώθηκε μια οπή που είχε γίνει από πολεμικό τυφέκιο: οι τρομοκράτες το χρησιμοποίησαν θεωρώντας ότι το αυτοκίνητο ήταν θωρακισμένο.

Μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία Σόντερς, οι Βρετανοί ζήτησαν από τους οδηγούς που καθημερινά έκαναν το ίδιο δρομολόγιο στην Κηφισίας να θυμηθούν έστω και μικρές λεπτομέρειες, μοίρασαν φυλλάδια. «Τα μοίρασε αξιωματικός της Σκότλαντ Γιαρντ».

Οι Βρετανοί κινητοποίησαν και την Εκκλησία, με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο να είναι παρών σε τελετή σε ορθόδοξη εκκλησία και έξι μήνες μετά τη δολοφονία να κάνει λειτουργία στη Μητρόπολη για όλα τα θύματα της τρομοκρατίας.

Ο Χρυσοχοϊδης ζήτησε να αποτυπωθεί όλη η γνώση για τους τρομοκράτες σε μια έκθεση- την περίφημη έκθεση Νασιάκου. Τμήμα αυτής τη έκθεσης δημοσιοποιήθηκε με στόχο να αυξηθεί η πίεση στους τρομοκράτες «και να κάνουν ένα λάθος».

Το βράδυ της 29ης Ιουνίου του 2002, έγινε η έκρηξη στον Πειραιά…

Πηγή: ieidiseis.gr