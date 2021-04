Η… πεθερά των μαχών!

Αν η μητέρα είναι η πιο σημαντική, η πεθερά λογικά είναι εκείνη που κάνει την περισσότερη φασαρία. Κάτι που περιμένουμε με το Λαμία-Λάρισα τη Δευτέρα και το ντέρμπι στην Τούμπα την Κυριακή. Η αναμέτρηση Παναιτωλικού-Απόλλων δεσπόζει στο πρόγραμμα του Σαββάτου και θα ξεχωρίσει την ήρα από το στάχυ στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Play out

ΟΦΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Ήρθε η στιγμή ο ΟΦΗ να… απλώσει την μπουγάδα. Έκανε την πρώτη πλύση στο χέρι και έφυγαν οι σκληροί λεκέδες στον Βόλο. Έβαλε πλυντήριο στο Ηράκλειο και με τη νίκη επί του ΠΑΣ καθάρισαν τα ρούχα, πρόσθεσε μαλακτικό στη Ριζούπολη και ήρθε η στιγμή με μια νίκη ακόμα να τελειώνει με τον εφιάλτη του υποβιβασμού και να αρχίσει να σκέφτεται την επόμενη σεζόν. Ο αήττητος στα πλέι οφ ΟΦΗ του Νίκου Νιόπλια, υποδέχεται τον εδώ και καιρό χωρίς νίκη Ατρόμητο του Σάββα Παντελίδη και σε περίπτωση που η ομάδα του Περιστερίου ηττηθεί, τότε θα αρχίσει να μπλέκει εκείνη σε περιπέτειες και ενδεχομένως οι επισκέψεις από τους «Φενταγίν» να γίνουν πιο συχνές.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 17 Απριλίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Ατρόμητος. Σταθερά και αυξανόμενα, καθώς από τις ισοπαλίες περάσαμε στις ήττες και η ομάδα του Περιστερίου αγνοεί τη νίκη από τις 31 Ιανουαρίου. Δέκα συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη, ένα γκολ το περισσότερο που έχει σκοράρει σε ματς.

CASH OUT: Ο Νίκος Νιόπλιας που έχει κατορθώσει να αλλάξει την εικόνα του ΟΦΗ, ειδικά αμυντικά, έχει αντιμετωπίσει δύο φορές στην καριέρα του τον Ατρόμητο και έχει ισάριθμες νίκες.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Νέιρα και Γκαργκαλατζίδης εκτός για τον ΟΦΗ. Ο Μανδάς τέθηκε νοκ-άουτ για τον Ατρόμητο.

NO BET: 0-0 στο Περιστέρι, παρότι ο ΟΦΗ έπαιζε με παίκτη λιγότερο. 2-2 στο Ηράκλειο, με τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρείτε καλή ιδέα να προσπαθήσετε να προβλέψετε πόσα γκολ θα μπουν;

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Φωτιάς και Σιδηρόπουλος θα είναι στο Ηράκλειο το Σάββατο. Δεύτερο φετινό ματς για τον Βασίλη Φωτιά στα πλέι άουτ, μετά την αναμέτρηση της Λαμίας με τον Βόλο το οποίο ήρθε 1-1.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Δε μοιάζει η τελευταία ευκαιρία. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Απόλλωνα και τα 90 λεπτά το απόγευμα του Σαββάτου είναι τα πιο κομβικά που έχει να δώσει μέχρι το τέλος των πλέι άουτ. Η ομάδα του Τραϊανού Δέλλα έχει πέσει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχει την Λάρισα μπροστά της στο συν δύο και τον ΟΦΗ στο συν τρία και οι τρεις βαθμοί είναι ο μόνος τρόπος για να ελπίζει ότι μπορεί να σωθεί. Ο Απόλλων δεν έχει εξασφαλιστεί μαθηματικά και δεν είναι αδιάφορος στο Αγρίνιο, ωστόσο εκείνοι που καίγονται για τη νίκη είναι το δίχως άλλο οι γηπεδούχοι.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 17 Απριλίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Το πρώτο ημίχρονο. Τα πρώτα ημίχρονα για τον Παναιτωλικό. Έχει δεχτεί ως τώρα εφτά γκολ στα πλέι άουτ, όλα στα πρώτα 45 λεπτά.

CASH OUT: Χαμηλά ο πήχυς. Τρία συνεχόμενα 1-0 μεταξύ των δύο ομάδων, που σε συνολικά οκτώ μεταξύ τους αγώνες στη Super League έχουν μέσο όρο τερμάτων τα δύο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Τι θα γίνει αν ο Παναιτωλικός δε δεχτεί γκολ στο πρώτο ημίχρονο; Αυτό και άλλα μυστήρια μόνο στη «Ζώνη του Λυκόφωτος». Οι γηπεδούχοι πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσουν, όμως τίθεται το ζητούμενο αν μπορούν.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Σκουλάς στο γήπεδο και ο Τζήλος στο VAR στο Αγρίνιο. Δεν έχει χάσει, αλλά ούτε έχει κερδίσει με διαιτητή τον 35χρονος ρέφερι ο Παναιτωλικός, ενώ το ίδιο ισχύει για τον Απόλλωνα.

ΒΟΛΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Η χαρά του παιχνιδιού. Έχουν εξασφαλίσει και οι δύο την παραμονή τους στην κατηγορία, έστω και για το τυπικό, αφού ουδέποτε υπήρχε σοβαρή περίπτωση να κινδυνεύσουν και να μπλέξουν σε περιπέτειες. Ο Βόλος δείχνει να διασκεδάζει περισσότερο τα πλέι άουτ από τον ΠΑΣ, ο οποίος ενδεχομένως ίσως και λόγω του κυπέλλου και των ημιτελικών με τον Ολυμπιακό, να μην είναι τόσο συγκεντρωμένος στα παιχνίδια του. Η ομάδα του Άνχελ Λόπεζ έχει την ευκαιρία με νίκη να κάνει μεγάλο βήμα για να πάρει την άτυπη πρώτη θέση στα πλέι άουτ και την άτυπη δεύτερη ως επαρχιακή ομάδα πίσω από τον Αστέρα Τρίπολης. Ο ΠΑΣ είναι αμφίβολο αν θα καταφέρει και πάλι να βρει κίνητρο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 17 Απριλίου, 19:30 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο ΠΑΣ σε δύο φετινά ματς δεν έχει καταφέρει ούτε να κερδίσει, ούτε να αποσπάσει ισοπαλία απέναντι στον Βόλο. Η μόνη έτερη ομάδα που κέρδισε φέτος δύο φορές τον «Άγιαξ της Ηπείρου» είναι ο ΠΑΟΚ.

CASH OUT: Ο Βόλος στα πλέι άουτ. Ο Βόλος γενικά το τελευταίο δίμηνο. Η ομάδα της Μαγνησίας, παρότι αδιάφορη δεν έχει ηττηθεί στο μίνι πρωτάθλημα, ενώ ημερολογιακά έχει μόλις δύο ήττες από τις 14 Φεβρουαρίου σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Αφαιρώντας, δε, ομάδες της πρώτης εξάδας δεν έχει χάσει από καμία, πλην του ΟΦΗ στις 23 Νοεμβρίου.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς προβλήματα οι γηπεδούχοι, ενώ από τον ΠΑΣ θα απουσιάσουν οι Πίρσμαν, Κάργας, Λοντίγκιν.

NO BET: Παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι πάντα δύσκολα να τα προσεγγίσεις και να υπολογίσεις πώς θα εξελιχθούν. Κυρίως, επειδή ρόλο παίζουν αστάθμητοι παράγοντες, όπως το κίνητρο των ποδοσφαιριστών και η διάθεσή τους.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Μετά το Παναιτωλικός-Λαμία, ο Αριστομένης Κουτσιαύτης σφυρίζει και πάλι πλέι άουτ, με τον Τζοβάρα στο VAR. Πρώτη φορά που σφυρίζει φέτος ο 43χρονος ρέφερι αγώνα του ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ είχε σφυρίξει την αναμέτρηση Απόλλων-Βόλος.

ΛΑΜΙΑ-ΑΕΛ

Είναι το μεγάλο ματς των πλέι άουτ. Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής των πλέι άουτ, που προσεγγίζει σε ενδιαφέρον το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και με βεβαιότητα λέμε ότι το ξεπερνάει σε γραφικότητα. Μόνο και μόνο για όσα έγιναν τόσο στο ματς που δεν διεξήχθη, όσο και στο ίδιο ματς όταν τελικά διεξήχθη, αξίζουν για να το περιμένουμε και να φτιάξουμε ποπ-κορν. 90 λεπτά που θα παίξουν σημαντικότατο ρόλο (σ.σ. σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του Παναιτωλικού) για την εξέλιξη της μάχης για παραμονή και μπαράζ υποβιβασμού, και όσα λεπτά χρειαστεί μετά (σ.σ. περίπου ανυπολόγιστα) για να περιμένουμε δηλώσεις, ανακοινώσεις, απαντήσεις στις ανακοινώσεις, απαντήσεις στις δηλώσεις και ΑΝ είμαστε τυχεροί όχι δικαστήρια.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 19 Απριλίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Δεν έχει κερδίσει στη Λαμία, ούτε έχει κερδίσει τη Λαμία, η ΑΕΛ εδώ και πολύ καιρό. Οκτώ συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη, με την ομάδα της Φθιώτιδας να έχει κερδίσει τα πέντε από αυτά.

CASH OUT: Καλή η πλάκα, όπως καλή ώρα στον πρόλογο, αλλά στο γήπεδο έχουμε μια Λάρισα που σκοράρει ανελλιπώς στα πλέι άουτ και σκοράρει συνεχόμενα εδώ και εννέα ματς. Δηλαδή, η Λάρισα των 9 γκολ σε 20 ματς, πέτυχε εννέα στα έξι τελευταία της σεζόν και συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό στα πλέι άουτ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Είναι εντελώς απρόβλεπτα τα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων. Το γκολ λίγο πριν την εκπνοή του ματς στο πρόσφατο παιχνίδι τους μαρτυρά ότι όλα μπορούν να συμβούν και είναι ένα ματς ανοικτό και στα τρία αποτελέσματα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος με τα εφτά συνεχόμενα ματς που έχουν λήξει με γκολ μόνο μιας εκ των δύο ομάδων, ορίστηκε στη Λαμία. Δύο ματς έχει σφυρίξει φέτος τη Λάρισα, στα οποία είναι αήττητη, δύο φορές και τη Λαμία, η οποία μετράει ισάριθμες ήττες.

Play off

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ

Ο Άρης είναι εδώ το μεγάλο μυστήριο. Και το μεγάλο μυστήριο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης έρχεται σε συνέχεια των μυστηρίων από τους αγώνες με την ΑΕΚ. Όπως, λοιπόν, κόντρα στην Ένωση, έτσι και κόντρα στον Παναθηναϊκό, καλύτερα να παίζει εκτός έδρας! Στο πρωτάθλημα κέρδισε στο ΟΑΚΑ και έχασε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Παναθηναϊκό και το ματς της Κυριακής είναι εξαιρετικά κρίσιμο και για τους δύο. Ο Άρης νιώθει πιο κοντά από ποτέ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός σχεδόν τους αγγίζει και αν κερδίσει τότε πλέον θα διεκδικεί επί ίσοις όροις το εισιτήριο και το φινάλε του πρώτου γύρου των πλέι οφ (σ.σ. την Κυριακή των Βαΐων) θα είναι όλα ανοικτά.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 18 Απριλίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Είναι σε εξαιρετική κατάσταση και σκοράρει διαρκώς στα πλέι οφ, όμως ο Φεντερίκο Μακέντα ΔΕΝ έχει σκοράρει ποτέ κατά του Άρη (σ.σ. σε εφτά ματς) και είναι ένα στατιστικό που χρήζει αναφοράς. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι η μοναδική που δεν έχει δεχτεί γκολ από τον Ιταλό επιθετικό σε περισσότερα από δύο ματς.

CASH OUT: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες φαντάζει μια υπερβολή. Κοινώς, under. 1-0 έληξαν και τα δύο ματς πρωταθλήματος και εκεί κυμαίνονται κατά μέσο όρο τα τελευταία πέντε ματς των δύο ομάδων, στα οποία έχουν σημειωθεί συνολικά πέντε γκολ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Εκτός ο Χατζηγιοβάνης για τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει να μην υπολογίζει τον Μπρούνο Γκάμα ο Άκης Μάντζιος.

NO BET: Στα πλέι οφ έχουμε μάθει να τα περιμένουμε όλα στα περισσότερα παιχνίδια και το ίδιο ισχύει και στη Λεωφόρο. Ματς που έχει πολύ «Χ», αλλά που όποιος σημειώσει γκολ λογικά θα κρατήσει τη νίκη.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Κρίστο Τόβερ, διαιτητής ο οποίος προ τριετίας είχε σφυρίξει το Τσέλσι-ΠΑΟΚ. Μαζί του στο VAR θα είναι ο Σάντος.

ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το ματς μοιάζει ως μια χρυσή ευκαιρία για την ΑΕΚ… Ευκαιρία να χτίσει σερί, ευκαιρία να χτίσει ψυχολογία, ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τα υπόλοιπα αποτελέσματα και να κρατήσει πιο γερά ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στο χέρι της. Τι μας θυμίζει, τι μας θυμίζει; Α, ναι! Ακριβώς στην ίδια θέση ήταν η ΑΕΚ στις 20 Φεβρουαρίου και βρέθηκε να χάνει 0-2 στο 18’ από τους Αρκάδες, πριν πάρει τελικά την ισοπαλία. Ακριβώς στην ίδια θέση ήταν και πριν ένα μήνα και έχασε στον Βόλο, ακριβώς στην ίδια θέση έχει βρεθεί κι άλλες φορές στη σεζόν, αλλά δύο συνεχόμενες νίκες έχει να πανηγυρίσει από τις 17 Ιανουαρίου και, μάλιστα, τότε έγραψε τρεις το σερί! Η Ένωση με νίκη κρατάει τη θέση της και ελπίζει σε στραβοπατήματα των ανταγωνιστών της για να ανέβει ακόμα και δεύτερη, ο Αστέρας παίζει για το γόητρο και για το γόητρο κάνει ζημιές.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 18 Απριλίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η άμυνα του Αστέρα δεν περνάει τις καλύτερες μέρες της, έχοντας δεχτεί γκολ σε όλα τα ματς των πλέι οφ, ενώ απέναντι στην ΑΕΚ συγκεκριμένα έχει κρατήσει το μηδέν μία φορά στα τελευταία δέκα ματς.

CASH OUT: Over με κλειστά μάτια. Τρία γκολ το πρώτο ματς μεταξύ τους στην Τρίπολη, τέσσερα γκολ το δεύτερο, 14 γκολ έχουν μπει σε τρία ματς της ΑΕΚ στα πλέι οφ, οκτώ σε τρία των Αρκάδων. Εύκολη λύση…

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς είναι το νέο πρόβλημα για την ΑΕΚ και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη.

NO BET: Στον Αστέρα έχει βάλει γκολ (x2) ο Σιμάνσκι. Ο Σιμόες. Ο Αλμπάνης. Μέχρι και ο Άλεφ. Μην ποντάρετε ή σε διαφορετική ανάγνωση, κάντε κάτι τρελό!

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ευαγγέλου και Παπαδόπουλος ορίστηκαν στο γήπεδο και στο VAR για το ματς του ΟΑΚΑ. Για πρώτη φορά σφυρίζει ΑΕΚ φέτος ο Αθηναίος διαιτητής, για πέμπτη φορά Αστέρα, με τους Αρκάδες να μην έχουν χάσει σε κανένα από τα πέντε αυτά ματς.

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ένα ακόμα ζευγάρι που ίσως βαρεθούμε να βλέπουμε φέτος. Κάθε φορά και με διαφορετικό κίνητρο, κάθε φορά μια διαφορετική ιστορία και τώρα, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός στην Τούμπα με μοναδικό κίνητρο – αφού χάθηκε και το μαθηματικό – να αποδείξει την ανωτερότητά του. Οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα, αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα, αφού απομένουν τα πλέι οφ, ο δεύτερο ημιτελικός του κυπέλλου και πιθανότατα ο τελικός, όπου και πάλι ο ΠΑΟΚ φαντάζει πιθανόν να είναι ο αντίπαλος. Στο ουσιαστικό κομμάτι του παιχνιδιού, ο δικέφαλος του βορρά έχει πολύ περισσότερη ανάγκη τους βαθμούς για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά και για την ψυχολογική ένεση, μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 18 Απριλίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό φέτος. Στα δύο ματς δεν κατάφερε να κερδίσει και ειδικά στο Στάδιο Καραϊσκάκη παραδόθηκε άνευ όρων στην ανωτερότητα των ερυθρολεύκων.

CASH OUT: Ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό σε πλέι οφ. Έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν και όλα τα ματς έχουν λήξει 1-0. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τα τρία εξ αυτών.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τον Μπα θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην Θεσσαλονίκη.

NO BET: Ας πιάσουμε τα τελευταία δέκα ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. 4-2-4 και το πιάσατε το υπονοούμενο. Πιο σπάνιο αποτέλεσμα η ισοπαλία, γιατί σε αυτή τη μονομαχία εσχάτως και οι δύο παίζουν πρωτίστως για να κερδίσουν και όχι να μην χάσουν.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ένας διαιτητής μόλις εννέα αγώνων θα βρεθεί την Κυριακή στην Τούμπα. Ο Αλεκσάνταρ Στάβρεφ θα σφυρίξει την αναμέτρηση, με τον Μάνσοτ στο VAR και είναι η πρώτη φορά που ορίζεται ο Σκοπιανός ρέφερι στο ελληνικό πρωτάθλημα.