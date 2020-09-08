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ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Βέλγιο - Ισλανδία

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NATIONS LEAGUE

Τη νίκη στο τέλος κατάφερε και πήρε η Αγγλία (vid)

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ΕΥΡΩΠΗ

Επίσημα ως το 2022 στον πάγκο του Βελγίου ο Μαρτίνεθ (vid)

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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρτίνεθ: «Ο Αζάρ θα επιστρέψει πιο δυνατός»

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