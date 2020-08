Στην προπόνηση του Άρη Καρυπίδης και Χαριστέας (pic)

View this post on Instagram

Οι δυσκολίες μας δυνάμωσαν, τα εμπόδια μας πείσμωσαν, το όραμα είναι αυτό που μας καθοδηγεί. Ξεκινάμε. Με πολλή δουλειά και με τη δύναμη του κόσμου, όλοι μαζί, ενωμένοι για τον κοινό μας στόχο. Την κορυφή. #seasonon #arisfc #togetherwerise #arisfamily