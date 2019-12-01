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Λέστερ - Έβερτον

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Ο Βάρντι έκανε... ποδαρικό στο «Γκούντισον Παρκ» κι η Έβερτον το πλήρωσε (vid)

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Η Λέστερ έπαιξε για τον αδικοχαμένο της ιδιοκτήτη (vids)

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Με... υπογραφή Σίγκουρτσον η Έβερτον, έφυγε με το «διπλό» από το Λέστερ

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