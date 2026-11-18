Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ελληνική ομάδα δυνατά για Τσιμίκα με... έναν όρο 18-11-2026 00:34 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΠΡΟΣΩΠΑ Κώστας Τσιμίκας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Στην Αγγλία θεωρούν δεδομένη τη μη ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Τσιμίκα με τη Λίβερπουλ και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει και νωρίτερα. Ποιες ομάδες εντός κι εκτός Νησιού ενδιαφέρονται; Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Η απόφαση της Ρόμα για τον Κουλιεράκη menshouse.gr «Έχω τα μηνύματα!»: Η Τίνα Μεσσαροπούλου για τον λόγο που αποχώρησε ο Νίκος Συρίγος απ’ το ΜΕGA dailymedia.com.gr Βρες την ταινία από την ατάκα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ κινηματογράφου που χάνει κι ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος; menshouse.gr Με αυτούς θα πάρει το «κάστρο» του Ανδρουλάκη: Η 5αδα του Τσίπρα για τη νίκη της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Η ατάκα Λαλιώτη που… έσβησε τον μύθο του Άδωνι για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου instanews.gr Πολύ μεγάλο project: Ο πραγματικός λόγος πίσω από την επιστροφή του Ροναλντίνιο menshouse.gr Ούτε πάγκος ούτε ακριβά όργανα: 3 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι για να «πετρώσεις» το στήθος σου menshouse.gr «Δεν μπορώ να το αποδείξω αλλά…»: Η φαρμακερή ατάκα Λιάγκα για Μπαρτζώκα – Σπανούλη στο Άρης – Ολυμπιακός dailymedia.com.gr Ελληνική ομάδα δυνατά για Τσιμίκα με... έναν όρο SHARE