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Στην Αγγλία θεωρούν δεδομένη τη μη ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Τσιμίκα με τη Λίβερπουλ και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει και νωρίτερα. Ποιες ομάδες εντός κι εκτός Νησιού ενδιαφέρονται;