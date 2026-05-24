O ευρωπαϊκός χάρτης του ΠΑΟΚ - Όλα τα δεδομένα για τους πρώτους προκριματικούς

Το... παζλ ολοκληρώνεται και ο ΠΑΟΚ μαθαίνει το ευρωπαϊκό του μονοπάτι για τους πρώτους προκριματικούς - Όλα τα δεδομένα για 1ο, 2ο και 3ο προκριματικό γύρο στο Europa League

Ελάχιστα πράγματα μένουν να ξεκαθαρίσουν στον ευρωπαϊκό χάρτη του Δικεφάλου, με τους τελικούς Κυπέλλου σε Ισραήλ και Κύπρο να διαμορφώνουν πλήρως την κατάσταση. Όλα τα δεδομένα για τους τρεις πρώτους προκριματικούς του Europa League, που επηρεάζουν τους ασπρόμαυρους.

Ο 1ος προκριματικός και οι πιθανοί ανίσχυροι

Το παζλ του 1ου προκριματικού ολοκληρώθηκε χθες (23/5) με την κατάκτηση του Κυπέλλου Μολδαβίας από τη Σέριφ Τίρασπολ, με τους Κυπελλούχους να τοποθετούνται στους ισχυρούς. Oι αγώνες του εν λόγω γύρου θα διεξαχθούν στις 9 και 16 Ιουλίου, ενώ η κλήρωση θα λάβει χώρα στη Νιόν της Ελβετίας στις 16 Ιουνίου, ένα 24ωρο πριν την αντίστοιχη του ΠΑΟΚ.

Έξι ισχυροί και συγκεκριμένα οι Φερεντσβάρος, Καραμπάγκ, Σέριφ, Δυναμό Κιέβου, Χάιντουκ Σπλιτ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους έξι ανίσχυρους (Ζίλινα, Βοϊβοντίνα, Ουν. Κλουζ, Αλουμίνι, Ντέρι και Βέστρι). Από τον συγκεκριμένο γύρο θα προκύψουν έξι ζευγάρια, τα οποία θα τοποθετηθούν στην κλήρωση του 2ου προκριματικού είτε στους ισχυρούς είτε στους ανίσχυρους, ανάλογα το ranking των ομάδων.

Ο «χάρτης» του 1ου προκριματικού Ισχυροί Ανίσχυροι Φερεντσβάρος Ζίλινα Καραμπάγκ Βοϊβοντίνα Σέριφ Τίρασπολ Ουν. Κλουζ Δυναμό Κιέβου Αλουμίνι Χάιντουκ Σπλιτ Ντέρι ΤΣΣΚΑ Σόφιας Βέστρι

Κύπρος και Ισραήλ διαμορφώνουν τον 2ο προκριματικό

Ο 2ος προκριματικός του φετινού Europa League είναι και η αφετηρία του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σέντρα στις 23 και 30 Ιουλίου με την κλήρωση να διεξάγεται στις 17 Ιουνίου.

Eδώ τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει σχεδόν στο μέγιστο βαθμό, καθώς γνωρίζουμε 16/18 ομάδες που θα βρεθούν στα μπαλάκια της κλήρωσης της Νιόν. Εκτός του Δικεφάλου, στους ισχυρούς θα βρεθεί η Μπενφίκα, η Βικτόρια Πλζεν, η Μίντιλαντ, η Άντερλεχτ, αλλά και οι νικητές των ζευγαριών των Φερεντσβάρος και Καραμπάγκ. Απομένουν δύο θέσεις στους ισχυρούς, οι οποίες αναμένουν κάτοχο κάτι που θα «σφραγίσει» τις επόμενες μέρες.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως ανίσχυροι και πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ θα είναι οι Τβέντε, Τρόμσο, Σεν Γκάλεν, Χάμαρμπι, Μπεσίκτας και οι νικητές των ζευγαριών των Χάιντουκ Σπλιτ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Στο... μεταίχμιο παραμένουν οι Κυπελλούχοι Κύπρου (Πάφος ή Απόλλων Λεμεσού), Κυπελλούχοι Ισραήλ (Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ή Μακάμπι Τελ Αβίβ), αλλά και οι νικητές των ζευγαριών των Σέριφ Τίρασπολ και Δυναμό Κιέβου.

Στην περίπτωση που η ομάδα της Λεμεσού στεφθεί Κυπελλούχος, θα βρεθεί στους ανίσχυρους και η Σέριφ αντίστοιχα στους ισχυρούς, κάτι που δεν θα συμβεί στο σενάριο που η Πάφος κατακτήσει το Κύπελλο.

Μοναδική περίπτωση να βρεθεί ο νικητής του ζευγαριού της Δυναμό Κιέβου στους ισχυρούς, είναι να κατακτήσουν το Κύπελλο τόσο ο Απόλλων Λεμεσού όσο και η Χάποελ Μπερ Σεβά, προκειμένου η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ να τοποθετηθεί στους ανίσχυρους.

Για την... ιστορία, ο τελικός Κυπέλλου στο Ισραήλ θα διεξαχθεί την Τρίτη (26/5), ενώ στην Κύπρο τρεις μέρες αργότερα (29/5) την Παρασκευή.

Τα δεδομένα για τον 2ο προκριματικό Europa League Iσχυροί To be confirmed Ανίσχυροι ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ή Μακάμπι Τελ Αβίβ Τβέντε Βικτόρια Πλζεν Νικητής ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Τρόμσο Μίντιλαντ Νικητής ζευγαριού Σέριφ Τίρασπολ Χάμαρμπι Νικητής ζευγαριού Φερεντσβάρος

Κυπελλούχος Κύπρου (Απόλλων Λεμεσού / Πάφος) Μπεσίκτας

Νικητής ζευγαριού Καραμπάγκ Νικητής ζευγαριού Χάιντουκ Μπενφίκα

Νικητής ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας Άντερλεχτ

Σεν Γκάλεν

Τα -έως τώρα δεδομένα- του 3ου προκριματικού

Κάπως θολή παραμένει η κατάσταση στον 3ο προκριματικό της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ, εφόσον προσπεράσει το πρώτο εμπόδιο που θα βρεθεί στον δρόμο του.

Παρόλα αυτά, το ζευγάρι του Δικεφάλου θα βρεθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης της 20ης Ιουλίου για τους αγώνες που θα διεξαχθούν στις 6 και 13 Αυγούστου. Κάτι που σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει τους δύο πρώτους αντιπάλους του, πριν καν κάνει σέντρα στην σεζόν.

Χάρη στο πολύ υψηλό του ranking, αποφεύγει αυτόματα ομάδες όπως η Ρέιντζερς και η Σάλτσμπουργκ, αλλά και τους νικητές των ζευγαριών των Μπενφίκα, Βικτόρια Πλζεν και Μίντιλαντ. Κάτι παρόμοιο θα συμβεί και με το ζευγάρι της Φερεντσβάρος, εφόσον οι Ούγγροι προκριθούν από τον 1ο στον 2ο προκριματικό.

Στους ανίσχυρους του 3ου προκριματικού βρίσκεται ήδη η Γιαγκελόνια, αλλά και οι ηττημένοι των ζευγαριών των Γκόρνικ Ζάμπρζε και Χαρτς, ζευγάρια του 2ου προκριματικού του Champions League.

Πιθανότατα στο ίδιο γκρουπ θα βρεθούν και οι νικητές των ζευγαριών που θα περιλαμβάνουν οι Κυπελλούχοι Ισραήλ και Κύπρου, αλλά και το ζευγάρι της Καραμπάγκ, εφόσον η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν προσπεράσει τον αντίπαλό της από τον 1ο προκριματικό.